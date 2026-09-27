PSOE critica "la insensibilidad" de Moreno con la Atención Temprana y pide soluciones urgentes "a los recortes"

La secretaria de Educación del PSOE de Huelva, Irene Montiel - PSOE

HUELVA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación del PSOE de Huelva, Irene Montiel, ha denunciado este domingo "la insensibilidad absoluta" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, con la Atención Temprana y ha reclamado "soluciones urgentes a los recortes educativos en la provincia".

En un comunicado, ha alertado de "la deriva que sufre la educación y la atención a la infancia en Andalucía bajo el mandato de Moreno Bonilla" y ha lamentado que la Atención Temprana "se ha convertido en un camino eterno repleto de baches para quienes más apoyo precisan". Ha recordado que este servicio "no puede llegar tarde ni recortarse, puesto que en él se juega el desarrollo y el futuro de miles de niños y niñas, y no puede estar condicionado por demoras, falta de profesionales o incertidumbres para las familias".

Irene Montiel ha hecho alusión a las "graves incidencias que continúan afectando a la comunidad educativa onubense en este arranque de curso". Entre ellos, ha destacado la "alarmante situación del alumnado de Arroyomolinos de León que se desplaza desde otros municipios y que carece del acompañamiento necesario en el transporte escolar, una circunstancia que impide que los menores puedan acudir a sus centros con todas las garantías".

Asimismo, se ha referido al Instituto Miravent de Isla Cristina, donde se ha procedido "al cierre del aula específica para el alumnado con trastorno del espectro autista (TEA) para trasladar la atención al IES Galeón, un centro en el que ya existe un colapso en las aulas". Ha rechazado el argumento esgrimido por la Junta "de que no existe suficiente alumnado para mantener abierta el aula TEA en el Miravent".

Irene Montiel ha aseverado que "no hay mayor crueldad que obligar a una familia a luchar por la Atención Temprana que necesita su hijo y eso está pasando en Andalucía y en Huelva". En esta línea, ha lamentado que la insensibilidad de la Junta "haya obligado a padres y madres en nuestra comunidad a buscar respuestas fuera de nuestras fronteras, como acudir al Parlamento Europeo, a reclamar datos reales, porque en Andalucía solo hallan puertas cerradas cuando piden respuestas, profesionales y certezas para los tratamientos".