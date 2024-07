El PSOE critica el "recorte en un 70%" de la atención sanitaria en verano en Villanueva de las Cruces (Huelva)

VILLANUEVA DE LAS CRUCES (HUELVA), 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial por el PSOE de Huelva Pepa González Bayo ha criticado este miércoles el "recorte en un 70%" de la atención sanitaria en verano en Villanueva de las Cruces por parte de la Junta de Andalucía.

Así lo ha puesto de manifiesto González Bayo a las puertas del consultorio de esta localidad, junto al portavoz PSOE en el Consistorio, José Antonio Leal, y otros representantes socialistas, para mostrar el "apoyo" de esta formación a "todos" los vecinos de este pueblo "que vienen sufriendo recortes sanitarios desde hace dos años".

Pepa González Bayo ha indicado que "ya era lamentable que estos vecinos y vecinas se quedaran con solo tres días de atención médica a la semana, quitándole dos días; y que, ahora, no contento con eso, el presidente de la Junta, del PP, le ha vuelto a recortar este verano en un 70% la atención sanitaria en un municipio que cuenta con una población más envejecida, donde la demanda sanitaria es cada vez es mayor".

"Por eso, estamos aquí apoyando desde el Partido Socialista a todos los vecinos de este pueblo que han salido a la calle a reclamar una sanidad pública, que es un derecho que nos ampara la Constitución, que nos ampara el Estatuto de Autonomía. Estos ciudadanos tienen derecho a una atención sanitaria diaria, porque estamos hablando de personas y de salud. Y ha subrayado que "esta merma del servicio sanitario que se está dando en toda Andalucía, está mermando nuestra salud", ha dicho.

La socialista ha enfatizado que "no podemos consentir que se esté derivando el dinero de la sanidad pública a la sanidad privada y se esté dejando municipios como Villanueva de las Cruces sin servicios sanitarios".

"Por ello, hoy alzamos la voz aquí en Villanueva de las Cruces para que Juanma Moreno rectifique y vuelva a poner la sanidad pública y de calidad en este municipio de lunes a viernes, porque es lo que recoge nuestro derecho constitucional y es lo que merecen estos ciudadanos", ha agregado.

En este punto, ha avanzado que el PSOE lo va a elevar a todas las cámaras donde tiene representación, porque "no podemos consentir el incendio sanitario que estamos sufriendo en toda Andalucía y en Huelva, ya que el cierre de dos de las alas del Hospital Infanta Elena de Huelva también afecta a Villanueva de las Cruces porque allí van los ciudadanos de este pueblo".

"Por lo visto, las personas no nos podemos poner enfermas durante el verano porque Juanma Moreno no nos garantiza la salud", ha reprochado Bayo antes de añadir que "estamos hablando de algo tan importante como es la calidad de vida de una ciudadanía que tiene que convivir con una falta de médico, que merma día a día su estado de bienestar y su salud, por lo que vamos a seguir reivindicando, como venimos haciendo, que la sanidad no sea un lujo, sino un servicio público para todos los vecinos".

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Villanueva de las Cruces ha lamentado "que estamos sufriendo un doble recorte, ya que hace dos veranos se implantó un recorte que se ha quedado aquí perdurando en el tiempo, no solo en verano".

Leal ha lamentado que "ahora hemos vuelto a sufrir un recorte en horario, por lo que pedimos que se frenen estos recortes, que estamos en una población cuyos habitantes son personas mayores, y lo que queremos es que tengan una asistencia sanitaria pública y digna".