PSOE dice que la construcción del Materno Infantil en Huelva es "el día de la marmota" y "no lo creerán" hasta "verlo"

HUELVA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE-A y parlamentaria andaluza, María Márquez, ha dicho este martes que el anunció que realizó este martes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sobre que se prevé la licitación del Hospital Materno Infantil de Huelva a principios de 2025 es "el día de la marmota" y ha apuntado a que "no se creerán nada" con respecto a este centro hospitalario "hasta que no lo veamos".

Así lo ha manifestado Márquez a preguntas de los periodistas en Huelva cuestionada por las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía este lunes en las que señalaba que el Materno Infantil "será una realidad". En este sentido, la socialista ha manifestado que el Gobierno de Juanma Moreno "lleva años contando lo mismo" y que "lo único que cambia es la ropa que se ponen cada vez que nos lo cuentan".

Al respecto, la socialista ha reseñado que "cuando no era presidente y cuando estaba en la oposición, Juanma Moreno venía a la provincia de Huelva prometiendo que nada más que él fuera presidente de la Junta de Andalucía se iba a poner la primera piedra del Materno Infantil", por lo que, "dadas las circunstancias, la verdad es que hasta que no lo veamos no nos lo creemos", ha concluido.