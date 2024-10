PSOE en Diputación de Huelva reprocha al PP que rechace "más medidas" contra el virus del Nilo o "bajar las ratios"

HUELVA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Diputación Provincial de Huelva, Rubén Rodríguez, ha reprochado la negativa del PP en el pleno a "implicarse y tomar más medidas contra" el virus del Nilo en la provincia, así como, también, han rechazado instar a la Junta a "bajar las ratios en los centros educativos de la provincia". Dos iniciativas que fueron anunciadas por el portavoz socialista y defendidas en sesión plenaria por las diputadas Lourdes Martín y Pepa González Bayo, respectivamente.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Rubén Rodríguez ha señalado que, con respecto a la moción socialista relativa a la crisis sanitaria provocada por el virus del Nilo, el PSOE pedía que "se tomaran medidas coordinadas por parte de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial, dado que tenemos casos en diez pueblos de la provincia e, incluso, dos personas ingresadas como consecuencia de este virus".

"Estamos hablando de una problemática que hemos tenido durante este verano, donde son ya diez los pueblos afectados en Huelva, el último en Beas en un animal, y el hecho de que haya dos personas ingresadas, la última del municipio de Rosal de la Frontera, que se encuentra en el Hospital de Riotinto", ha incidido el portavoz.

De este modo, Rubén Rodríguez ha señalado que, "si bien todos estamos deseando de que lleguen las lluvias, mientras tanto no podemos esperar pasivos y hay que tomar medidas". "No podemos dejar que esa responsabilidad recaiga en los ayuntamientos, porque es la Diputación Provincial y la Junta Andalucía las que tienen que tomarlas para paliar esta situación y que no vaya a más", ha enfatizado.

"Desde el Partido Socialista, creemos que tenemos los medios suficientes en la Diputación Provincial para ello, ante un virus que está activo y, por tanto, más vale prevenir que curar", ha enfatizado, pero el PP "no lo ve y permanece impasible con su negativa a apoyar esta moción eludiendo responsabilidades".

Por otro lado, y con respecto a la moción sobre la bajada de las ratios, Rubén Rodríguez ha indicado que, "lamentablemente, el inicio del curso escolar ha comenzado como el año pasado, con una Junta de Andalucía que no opta por subir líneas y siguen aumentando las ratios en los colegios e institutos de Huelva".

"Una situación que se va a ver agravada cuando llegue la población inmigrante a los pueblos de la comarca del Condado y de la costa, donde hay plantaciones de berries, porque esos niños y niñas van a tener que ser acogidos en los centros educativos de estos municipios, con lo que seguirá aumentándose la ratio en los mismos", ha advertido.

Por ello, Rubén Rodríguez ha recriminado que la Diputación Provincial se haya posicionado en contra y el PP no haya apoyado la moción socialista para pedir a la Junta que "se disminuyan las ratios, que no se eliminen más líneas y que se haga una apuesta de verdad por la educación pública de calidad, como siempre ha sido en Andalucía".