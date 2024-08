PSOE-A exige a la Junta que "acelere" los procesos de dependencia porque los datos "reflejan que las cosas van muy mal"

EL CAMPILLO (HUELVA), 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha lamentado este martes que en Andalucía una persona "tiene que esperar un año y ocho meses para recibir alguna prestación de dependencia", toda vez que ha puesto de manifiesto que "9.000 personas murieron el pasado año sin alguna ayuda", datos que, a su juicio, "son terribles" y "sinónimo de que las cosas van muy mal", por lo que ha exigido a la Junta que "se ponga las pilas y agilice los trámites de la ley".

Así lo ha puesto de manifiesto la socialista durante una visita, a la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer de El Campillo (Huelva), donde ha puesto en valor "el trabajo que realizan estos profesionales", toda vez que ha exigido a la administración "que se ponga las pilas".

En este sentido, la portavoz socialista ha subrayado que es "fundamental" que la Junta "acelere los procesos relacionados con ley de la dependencia", sobre todo "después de los datos que hemos conocido, que son terribles, crudos y objetivamente dicen que las cosas van muy mal".

"Un andaluz o una andaluza con un problema de dependencia tiene que esperar un año y ocho meses de media para conseguir una prestación de dependencia. De hecho, 9.000 personas han fallecido en Andalucía sin ayuda de este tipo. Nos parece que es un gesto de absoluta inhumanidad por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía", ha aseverado Márquez.

Al respecto, la socialista ha incidido en que en Andalucía hay "120.000 personas que sufren una demencia y en Huelva son alrededor de 7.300 las personas tienen diagnosticado un problema de Alzheimer", pero el Gobierno andaluz "está entretenido en otras cosas, en la confrontación constante con el Partido Socialista y con el Gobierno de España y no está volcando todos los esfuerzos en lo realmente importante".

De este modo, ha insistido en que las cifras son "objetivas, son datos que ofrece la propia Administración" y, en su opinión, "vienen a decir claramente que la Junta de Andalucía lo está haciendo muy mal".

No obstante, Márquez ha ironizado que no le sorprende esta actitud de la Junta, ya que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "en anteriores responsabilidades fue secretario de Estado de la Dependencia" y "precisamente ha demostrado que su gestión es muy mala, muy negativa". "De hecho, se atrevió incluso a quitarle la cotización a las trabajadoras de la ayuda de la dependencia. Es verdad que no nos sorprende, pero estamos en nuestro derecho de reivindicarlo, de protestarlo y de denunciarlo, como hemos venido a hacer a El Campillo".

AFA EL CAMPILLO

Por otro lado, durante la visita de Márquez, el director del AFA El Campillo, Francisco José Baquero, ha señalado que la asociación cumple 20 años "trabajando por el bienestar de las personas mayores en la Cuenca Minera" pero "no estamos exentos de dificultades".

Al respecto, ha remarcado que el centro "no tiene una ratio suficiente para poder mantener el servicio con unos mínimos de calidad exigibles", algo que es "una lucha constante de este tipo de asociaciones el concierto de las plazas, la celeridad y sobre todo el apoyo de todas las administraciones"

"Sin el apoyo de las administraciones este tipo de servicio es muy difícil de mantener, por lo que las asociaciones nos vemos obligadas a hacer actividades benéficas y otro tipo de acciones para recaudar fondos para destinar a este tipo de centros", ha comentado.