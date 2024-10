PSOE de Huelva apoya las manifestaciones por sanidad de noviembre porque Andalucía "tiene las peores listas de espera"

HUELVA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha asegurado que su formación apoyará las manifestaciones convocadas por el movimiento Mareas Blancas de noviembre por la sanidad pública, porque el Gobierno andaluz "ha provocado que Andalucía tenga las peores listas de espera del país" y ha acusado al PP de "adjudicar contratos a dedo".

En rueda de prensa, Gaviño ha señalado que el PSOE participará en la concentración del 17 de noviembre, toda vez que ha invitado a los ciudadanos "a que levanten la voz, a que reclamen", porque con "un gobierno indolente y que no le importan nuestros problemas, lo único que cabe es gritar, quejarse y reclamar".

En este sentido, el socialista ha acusado a la derecha de "tener una estrategia que se empeña en alcanzar el poder por cualquier medio y todo lo que no sea que ellos gobiernen lo consideran un agravio al país". "Es la estrategia de difundir que España se rompe si ellos no gobiernan. Y mientras que están en esas diatribas, la derecha lo que hace allí donde les toca gobernar es no ejercer sus funciones y no ejercer sus competencias", ha enfatizado.

Al respecto, Gaviño ha garantizado que "eso es lo que está ocurriendo en Andalucía", ya que Juanma Moreno "está mucho más ocupado y preocupado en pelear contra el Gobierno de España que en ejercer sus competencias, que las tiene abandonadas, sobre todo, en sanidad".

"Si algo tiene la gestión de Juanma Moreno en la sanidad, es que se ha vuelto un especialista en hacernos perder el tiempo. En Andalucía tenemos actualmente a más de un millón de andaluces en listas de espera, es decir, la comunidad autónoma con las peores listas de espera. De aquel millón de andaluces, 83.000 son onubenses. Personas que viven en nuestra provincia y que están abandonados por el sistema sanitario público y que necesitan una prueba, que necesitan un especialista, que necesitan una operación", ha enfatizado.

Además, ha criticado que desde la llegada del PP a la Junta, las citas de espera en Andalucía "han aumentado un 25%" y en el primer semestre de 2024 "han aumentado el número de pacientes que están esperando una cita con un especialista, que están esperando una operación y los que llevan más de seis meses esperando esa operación", por lo que ha reprochado a Juanma Moreno que "tiene abandonado a los andaluces a su suerte".

Así, ha lamentado que el presidente de la Junta "mientras se dedica a dar discursos que distraen la atención y no les resuelven ni le mejoran la vida a los ciudadanos; y a desviar fondos a la sanidad privada, por cualquier medio, ya sea dividiendo contratos en fraude de ley para poderlos adjudicar a empresas amigas o ya sea adjudicando a dedo contrato con la excusa de la emergencia Covid cuando ya no tenemos".

"Ese es nuestro gobernante y nos tiene abandonados. Y no puede ser que cuando más dinero se recibe de Europa y del Gobierno de España en Andalucía tengamos las peores listas de espera. No puede ser que este gobierno que presume del mayor presupuesto sanitario de la historia esté provocando tan tremendo colapso de la sanidad pública y esté adjudicando a dedo los contratos. Esa es la única estrategia verdadera, beneficiar a la sanidad privada perjudicando a la pública, detrayendo fondos de la sanidad pública", ha abundado.

Así, ha señalado que "ocurre lo que ocurre", que "por ejemplo la Federación Española de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública haya calificado al Servicio Andaluz de Salud como el peor servicio sanitario de toda España", que las enfermeras se manifestaran este domingo, o las Mareas Blancas de Andalucía "han denunciado a la Junta ante la Fiscalía por las listas de espera sanitaria", ya que estas "están provocando graves problemas de salud o provocan la muerte de las personas".