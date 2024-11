PSOE de Huelva emplaza al presidente de la Junta a que "acepte debatir en el Parlamento las contrataciones sanitarias"

HUELVA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha emplazado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a que "si no tiene nada que ocultar, acepte el debate general en pleno que ha pedido el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz" sobre las contrataciones sanitarias de emergencia del PP en la Junta, "investigadas en los tribunales, tras la querella socialista".

Así, el adjunto a la Secretaría de Política Municipal del PSOE de Huelva, Jesús Ferrera ha exigido al presidente a que "cumpla con su obligación como responsable político, asuma esa comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía y dé las explicaciones en ese debate general para responder a las preguntas que se le tengan que plantear", ya que, "si no lo hace, mucho nos tememos que algo muy grave tiene que ocultar", según ha indicado la formación en una nota de prensa.

"Claramente, hay un detrimento de la sanidad pública en Andalucía y en Huelva, como consecuencia de esa operación orquestada y planificada al milímetro por parte de la derecha en Andalucía y de Juanma Moreno que no es otro que el deterioro de la sanidad pública en beneficio de la privada", ha aseverado.

Así, Jesús Ferrera se ha referido al hecho de que, "a través de la Intervención General de la Junta de Andalucía, se ha comprobado esos abusos de contrataciones sanitarias de emergencia, amparados en un estado de alarma, creados única y exclusivamente para dar respuesta a la época de la pandemia", pero a tenor de las contrataciones que ha realizado el Servicio Andaluz de Salud, "se han abusado de esas contrataciones con desvío de dinero de cantidades millonarias de euros hacia la sanidad privada".

En este sentido, ha indicado que esa denuncia que el Partido Socialista interpuso ante los juzgados, visto el informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía, "alertaba de una práctica fraudulenta en la contratación a dedo, troceada, en detrimento de la sanidad pública y en beneficio de la sanidad privada". "Tenemos la constancia y la garantía de que se está investigando y el que no está dando la cara es, precisamente, Juanma Moreno".

"Y decimos esto porque en el juzgado número 13 de Sevilla ya se está investigando, dado que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Intervención General del Estado y al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía toda la documentación referente a este tipo de contratos", ha añadido.

El socialista ha aseverado que "el presidente de la Junta tenía conocimiento del informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía desde el pasado 30 de julio y, desde entonces, está callado, guardando silencio, al igual que todo su equipo de consejeros; que no quieren una comisión de investigación y, además, se niegan a debatir este tema en el Parlamento de Andalucía".

Jesús Ferrera ha indicado que "cuando alguien empieza a ser investigado por el desvío de fondos públicos, amparado en una normativa que es obsoleta, que no tiene sentido, y que la sigue utilizando a sabiendas que ya no la puede utilizar porque todos los contratos son fraudulentos, si no da explicaciones políticas quiere decir que algo muy grave tiene algo que ocultar".

El adjunto a la Secretaría de Política Municipal ha subrayado, además, que el PSOE ha ampliado su querella en "nueve casos más", tras tener constancia de que "hasta julio de 2024 se han seguido produciendo contratos amparados en un estado de alarma que ya no existe".

"Por tanto, no es casualidad que el 70% de las empresas privadas tengan beneficios amplios desde que gobierna el PP; no es casualidad que el 80% de ese desvío de dinero público hacia la sanidad privada lo concentren seis clínicas privadas; y no es normal que desde que gobierna Juanma Moreno el beneficio de la sanidad privada se incremente más de cien millones de euros por año en detrimento y en retroceso de la sanidad pública", ha enfatizado.

Por lo tanto, el PSOE exige a Juanma Moreno, que "ya tiene bastante con la investigación que se está llevando a cabo" y que "tendrá que dar la cara, que también cumpla con su obligación como responsable político y dé explicaciones aceptando ese debate general para tratar el asunto de estas contrataciones sanitarias de emergencia".