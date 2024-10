El PSOE de Huelva muestra su apoyo a los trabajadores de Fertiberia y pide a la Junta "no mirar a otro lado"

HUELVA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza Susana Rivas y el portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, han mantenido un encuentro con el secretario general de Fica UGT Huelva, Sebastián Donaire, el secretario general sección sindical Fertiberia, Julián González, para recoger las reivindicaciones de los trabajadores de la planta de NPK por el cese de actividad anunciado y mostrarles su apoyo, por lo que solicitarán a la Junta "no mirar a otro lado" y "dar una solución para ellos".

Así lo ha manifestado Rivas a los medios antes de mantener una reunión con estos trabajadores, donde ha subrayado que es "muy preocupante" que "en tan pocos meses, el cierre de la fábrica de Fertiberia en Francisco Montenegro se sume al de la fábrica de plástico de la Cuenca Minera" que "afectó a 34 familias" y "en este caso son alrededor de 50 familias, porque hay otros empleos indirectos como puede ser de limpieza, mantenimiento y demás".

"Y el Gobierno de Juanma Moreno está mirando para otro lado mientras en la provincia de Huelva se sigue destruyendo empleo y se sigue destruyendo tejido industrial", ha dicho antes de explicar que el PSOE en el Parlamento de Andalucía va a registrar "las iniciativas oportunas para que el consejero de industria, en este caso, y el presidente del gobierno de la Junta de Andalucía se pongan a trabajar por la provincia de Huelva y le den una solución a estos trabajadores para el mantenimiento del empleo".

Al respecto, ha lamentado que la Junta de Andalucía "se apunte tantos" con la industria y el hidrógeno verde" con "todo el avance y toda la revolución que va a haber en Huelva" en algo que "también tiene mucho que decir el Ministerio de Industria" y "sin embargo vemos como de dos en dos meses pues se están cerrando empresas" y "más de 84 familias se ven en la calle", por lo que ha reiterado el "apoyo total del PSOE que va a "pelear todo lo que esté en nuestro territorio".

Gaviño ha añadido a esto que también van a trasladar la situación al Gobierno central "para que intente negociar con la empresa la mejor solución para los trabajadores de Fertiberia, para el mantenimiento de la empresa y para Huelva". "Porque no olvidemos que de irse esta empresa debemos hablar de otras cuestiones, como es su responsabilidad social con Huelva, como es el estado en el que quedarán esas instalaciones, la seguridad que nos deja para la ciudad y la provincia de Huelva", ha enfatizado.

Por su parte, Donaire también ha calificado la situación de "bastante preocupante" por "el despido colectivo del total de la plantilla de la fábrica de Fertiberia en Francisco Montenegro" y subraya que la plata "es viable", por lo que UGT está "en total desacuerdo con el planteamiento de la empresa porque lo que ofrecen ahora mismo son 20 días por año, 12 mensualidades, un despido objetivo puro y duro, tal como establece la ley".

Donaire ha indicado que este miércoles hay una nueva reunión con Fertiberia, tras pedir "más documentación, como el plan social" en la última reunión y solicitarán "que no se pierda ni un empleo" y que se "integre" a la plantilla "en los centros de trabajo que tiene en Huelva" y, "voluntariamente, en las que tiene en territorio español o la de Portugal".

"La empresa en Huelva es viable pero, intencionadamente, en estos últimos años ha dejado de invertir en la planta, con lo cual la ha hecho menos competitiva y la ha dejado morir por inanición. Le interesa la planta de Setúbal en Portugal más que la de Huelva y la producción de las dos plantas es de en torno a unos 700.000 toneladas, cuando Europa demanda más de dos millones de toneladas de fertilizantes sólidos y líquidos, por lo cual entendemos que la empresa es totalmente viable con las inversiones necesarias. Pretendemos y vamos a intentar que la actividad continúe en Francisco Montenegro pero, sobre todo, que no se pierda ningún empleo", ha añadido.

Finalmente, el secretario general de Fica UGT ha señalado que han mantenido "contacto con la Delegación de Industria de la Junta de Andalucía y con la de Empleo", donde "también les hemos trasladado que a ellos también les toca ponerse la ropa de faena, porque ahora hay que defender a Huelva, defender la industria de Huelva y defender el empleo", por lo que espera "que todos unamos fuerza y consigamos el objetivo final que es mantener la actividad".

"NO VEMOS LAS CAUSA OBJETIVAS PLANTEADAS"

Por su parte, el secretario general sección sindical Fertiberia ha subrayado que la empresa "plantean un expediente de despido colectivo de en torno a unas 50 personas" con el que no están "de acuerdo para nada" ya que, además, "plantean unas causas objetivas, organizativas y unas causas productivas que no vemos". "Nos han planteado unos informes que, desde luego, no soportan la decisión tan drástica que quieren tomar", ha remarcado.

"Aquí vemos un trasfondo que es una decisión empresarial, una decisión de interés económico a nivel de grupo. Creemos que la factoría de Huelva tiene viabilidad si se hacen las inversiones necesarias y oportunas. Se ha dejado morir poco a poco porque no se han hecho estas inversiones, pero estamos convencidos de que, con las inversiones necesarias, la planta puede seguir adelante", ha manifestado.

Julián González ha señalado que "es cierto que hemos llegado anteriormente a buenos acuerdos" y que, aunque "la situación en este momento es más complicada" son "optimistas" y creen que "la empresa se debe comprometer también a no perder ningún puesto de trabajo en Huelva".

Con respecto al proyecto de restauración de las balsas de fosfoyesos, denominada Restore 20/30, González considera que a pesar de haber un compromiso de la empresa "el sentir es que corremos peligro a la hora de que este proyecto se ejecute en su totalidad", al ser "un proyecto a largo plazo".

"Recordemos otros casos que han sucedido de empresas que han tenido que restaurar ciertos espacios donde han estado trabajando y han cesado la actividad en la provincia de Huelva y luego no han llevado a cabo los proyectos. Esperemos que Fertiberia cumpla su palabra y restaure".