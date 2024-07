El PSOE de Huelva pide a la Junta que Hinojos cuente con los tres médicos que corresponden al municipio

HUELVA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE-A y parlamentaria andaluza, María Márquez, ha mostrado este lunes el apoyo de su partido a las reivindicaciones relativas a una mejora de la asistencia sanitaria en Hinojos, donde "una población de 4.000 habitantes a la que le corresponde tres médicos se va a quedar con uno".

Para María Márquez, "Hinojos no puede tener un solo médico para la población que tiene y para los problemas de salud, de urgencias, porque este pueblo no merece semejante desprecio por parte de del PP y de las políticas de privatización de la sanidad de Juanma Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía", toda vez que el PP alega de su lado que "el principal problema sigue siendo la falta de facultativos, una competencia exclusiva del Gobierno de Pedro Sánchez, un problema a nivel nacional, no sólo por la necesidad de una ampliación de plazas MIR, sino también por la urgencia de convocatoria extraordinaria de mil plazas al año".

La dirigente socialista ha alertado de "colas de gente en la puerta del centro de salud a primera hora de la mañana, una aplicación que da citas para 15 o 20 días", reconociendo que "Andalucía tiene más presupuesto que nunca" destinado a las políticas de sanidad pero con el aviso de que el Gobierno autonómico de Juanma Moreno "lo está gestionando mal y lo está derivando a la sanidad privada" a base de conciertos, para "desmantelar la sanidad pública con consecuencias desastrosas y dolorosas" para la ciudadanía.

Así, María Márquez ha destacado el trabajo del PSOE de Hinojos "en defensa de los derechos, en este caso sanitarios, del pueblo de de Hinojos". Por otro lado, ha acusado a la alcaldesa de Hinojos, la popular Joaquina del Valle, de no facilitar supuestamente al PSOE "un espacio" de dominio del Ayuntamiento para reuniones del partido.

Al mismo tiempo, le ha pedido que "le cante las cuarenta a los compañeros del PP, de su partido, para que evidentemente el pueblo de Hinojos tenga los derechos que merece".