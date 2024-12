El PSOE lamenta la "soberbia de la Junta" que "no ha aceptado enmiendas" a los presupuestos para "la mejora de Huelva"

HUELVA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la ejecutiva provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha lamentado este lunes "la soberbia del Gobierno del PP en la Junta de Andalucía" que "no ha aceptado ninguna de las 184 enmiendas" presentadas por los socialistas a los presupuestos para "mejorar problemas en Huelva".

Así lo ha manifestado Gaviño en rueda de prensa, en la que ha señalado que "no ha admitido una enmienda que proponía hacer el hospital Materno Infantil ya" y que, "con esta, ya van 14 veces que el PP de Huelva y el PP de Andalucía se opone a hacer el materno infantil en Huelva", así como "tampoco han admitido las enmiendas para hacer los tres chares, ni Para hacer obras de urgencia en 16 centros de salud, en 32 colegios y en 18 institutos de la provincia" o "para hacer obras en 33 estaciones de depuradoras de aguas residuales".

El socialista ha continuado detallando que "tampoco han admitido hacer una mejora de los cauces de los ríos secos, ni hacer mejora de los caminos rurales, ni mejorar el transporte público entre nuestros municipios". Igualmente, ha criticado que "no han admitido acabar ya el Banco de España o las obras del edificio de Hacienda frente al ayuntamiento" o "aumentar la participación en el Festival de Cine Iberoamericano".

"No han aceptado nada de lo que Huelva merece y necesita, porque son un gobierno absolutamente soberbio y alejado de la realidad. Desconectado y soberbio", ha dicho antes de pedir "que se escuche a la gente" porque "es muy fácil gobernar escuchando a la gente" y "solamente en estos últimos días ya tendría que haber adoptado medidas en tres materias que han salido a la calle".

Por ello, los socialistas reivindican "en primer lugar, lo que piden los andaluces, un plan de mejora de la atención primaria. Que se atienda por tu médico de cabecera en un máximo de 24 horas, no cualquier médico que esté en la otra punta de Andalucía y no te conoce en un plazo de 72 horas y te atienda telefónicamente". Piden también "que se escuche a la dependencia, que ha salido esta semana a reivindicar que la Junta no está financiando bien a los colectivos que atienden a todas las personas con discapacidad".

"Y estos colectivos ya lo han dicho muy claro si no se mejora la financiación el 1 de enero cierran sus centros porque no pueden pagar al personal porque la Junta ha admitido un convenio colectivo para el personal que está muy bien, pero no le transfieren los fondos para poder pagar los derechos que genera ese convenio colectivo".

En este sentido, Gaviño ha indicado que la situación de la dependencia en Andalucía es "tan crítica y está empeorando a tal nivel por los protocolos de la Junta de Andalucía" que la propia Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha anunciado que de todas las personas que han muerto en este año, el 59% de los fallecidos estaban esperando la declaración de dependencia y han muerto con la esperanza vana de que el gobierno les iba a atender".

Asimismo, ha apuntado que el PSOE reivindica "lo que están gritando los rectores de las universidades públicas, que han dicho que no pueden pagar las nóminas del personal en el mes de diciembre porque la Junta de Andalucía no le transfiere fondos suficientes para poder seguir funcionando" pero "sí han aprobado cuatro universidades privadas rápidamente sin ningún tipo de problema, haciendo gala de lo que ellos creen, en una educación privada".

"Por tanto, a este gobierno desconectado sordo y soberbio le pedimos que empiece a trabajar, que Juanma Moreno deje de gastar tanto dinero en autobombo, porque eso sí que lo ejecuta bien la partida de publicidad personal de la Junta de Andalucía y de Moreno en todos los medios, y que empiece a generar derechos en la gente. Que no permita que haya andaluces de primera y de segunda, que se pueden permitir pagar todos los servicios que necesitan y el resto de los andaluces que estamos esperando que este gobierno reaccione y ponga los servicios públicos en funcionamiento", ha enfatizado.

"LA JUNTA, DESCONECTADA DE LA REALIDAD"

Gaviño ha afirmado que "el mayor problema de los andaluces es el gobierno de Moreno, ausente, desconectado y totalmente soberbio", algo que considera que "ha demostrado en el debate del estado de la comunidad autónoma" y con la negociación de los presupuestos para 2025", donde "están haciendo una gala absoluta de su desconexión de la realidad" con "un mensaje de bondad, de maravilla, del buen estado de Andalucía, obviando todos los problemas que están padeciendo los andaluces".

"Y cuando los partidos de la oposición le hacíamos referencia a que su discurso no planteaba los problemas de los andaluces, nos llamaba catastrofistas. Y un gobierno que no reconoce los problemas es un gobierno que no le da solución a esos problemas. Por eso está ocurriendo lo que está ocurriendo en Andalucía", ha remarcado.

En este sentido, el socialista ha apuntado que "Moreno perló su debate del estado de la comunidad con algún anuncio, como el de las 72 horas para que te atendiera un médico de cabecera", algo que "ha sido criticado por todos, por los profesionales, por los colectivos, por los sindicatos, porque evidentemente nos llevará al hecho de que te pueda llamar un médico de Almería que no te conoce, que no sabe tu historial, la continuidad clínica que tienen que tener los médicos de cabecera, pues no lo conocerá, con lo cual será una consulta telefónica e inútil porque no habrá nada nuevo que aportar", ha lamentado.

A juicio de Gaviño, esto es "una pantalla de humo sobre lo que no quiere hablar Moreno" y que "es el verdadero problema que tiene como gobierno, que los jueces y la Fiscalía Anticorrupción están investigando su acción de gobierno porque los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía han dicho que ha habido muchísimas irregularidades en el uso de los contratos de emergencia con los que supuestamente han cometido más de un delito porque, utilizando la excusa del Covid cuando ya no había pandemia, han adjudicado a dedo centenares de millones de euros a empresas sanitarias amigas que se han lucrado".

Finalmente, ha criticado que de las 35 resoluciones que los partidos pueden presentar en el debate del estado de la autonomía "el Partido Popular, de las 140 que ha presentado la oposición ha aceptado siete de Vox, dos de Por Andalucía, dos de Adelante Andalucía y una del Partido Socialista, del principal partido de la oposición", en relación a la estabilización del personal docente", aunque ha señalado que cree que "no lo van a cumplir" porque "el año pasado aceptaron seis resoluciones y no han cumplido ninguna". "Sabemos que no van a cumplir con el personal docente y no van a tomar ninguna medida para estabilizarles", ha concluido.