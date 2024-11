PSOE de La Palma (Huelva) pide la finalización de mejoras en la barriada Poetas Andaluces, "aprobadas hace seis años"

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de La Palma del Condado (Huelva) y secretario general de esta formación en el municipio, Rogelio Pinto, ha pedido a la alcaldesa, Rocío Moreno, que termine de ejecutar las mejoras en la barriada Poetas Andaluces, "aprobadas en pleno hace seis años, a petición del Grupo Socialista".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Rogelio Pinto ha señalado que, tras la propuesta, se empezaron a realizar las mejoras en la calle Juan Ramón Jiménez, pero "hay zonas como las de la obra de la plaza Virgen de Guía, en la que aún quedan cosas por terminar, dos años después de que comenzaran".

"Pero lo más grave aún es que hay calles y zonas que no se han tocado, pese a que el PP se comprometió con los vecinos, y estos se sienten totalmente defraudados tras pasar el tiempo y los años, y ver que no se ha avanzado ni se ha realizado nada", ha aseverado.

Al respecto, Rogelio Pinto ha indicado que son obras de mejora que "estaban aprobadas y que debería estar ya terminadas, afectando a las calles Villarrasa, Vicente Alexandre y a las escaleras de acceso desde la Avenida de Huelva".

"Por tanto, la nueva alcaldesa tiene ya trabajo pendiente que dejó abandonado su antecesor", ha comentado, por lo que la ha apremiado "a que se ponga al día y asuma las cuestiones que quedaron por hacer y los compromisos adquiridos". "Estas obras deberían de haberse acabado ya, han pasado seis años desde que se aprobó en pleno, en 2018 y dos desde que se empezó a ejecutar, en 2022", ha abundado.

Asimismo, Rogelio Pinto ha advertido que "de seguir con esta parálisis, lo único que puede pasar es que se deteriore lo ya realizado" y que, "con el paso del tiempo se compliquen las obras de mejora, unas obras que tenían una consignación presupuestaria que puede, incluso, que requiera un montante mayor".

"Por ello, esperemos que esta actuación no se dilate más, porque los vecinos están cansados de tanta espera y que no se haya actuado con contundencia para atajar los numerosos problemas de esta barriada. No vamos a parar de reivindicar hasta que no concluyan las mismas en su integridad", ha concluido.