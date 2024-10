El PSOE de Palos (Huelva) tacha de "vergonzoso" que Carmelo Romero entregue "por herencia" la Alcaldía a su hija

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) y secretaria general de esta formación en el municipio, Belén Castillo, ha tachado de "vergonzoso" que Carmelo Romero entregue "por herencia" la Alcaldía a su hija, Milagros Romero, que este viernes ha tomado posesión de su cargo, tras la renuncia del que fuera primer edil por "imposición y acatando una directriz del PP".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Belén Castillo ha indicado que "esta decisión del Partido Popular ha hecho, también, que renuncien los alcaldes de Aljaraque, La Palma del Condado y Lepe, cuyas alcaldías pasarán a estarán regidas por los primeros tenientes de alcalde, menos en Palos, "que la deja en manos de su hija, la octava en la lista y la última en incorporarse al equipo".

"Por eso, para Palos es un día triste y falto de democracia, imponiéndose el autoritarismo o el enchufe a la hora de colocar a una persona al frente del Ayuntamiento", ha criticado.

Asimismo, Belén Castillo ha indicado que "con esta renuncia se ha ninguneado a toda esa gente que echó su papeleta en las urnas en las últimas elecciones, que votó a Carmelo Romero, y que ahora se sienten representados por una persona que no eligieron".

Al respecto, la portavoz socialista ha manifestado que "se ha escrito uno de los días más vergonzosos de la historia del municipalismo porque se ha impuesto el dedazo, dejando atrás a personas preparadas para llevar el cargo a las que queremos mostrar nuestro respeto". "Ninguna de ellas les ha servido a Carmelo Romero, solo su hija que hereda el sillón de su padre, como en épocas ancestrales", ha aseverado.

"Pero es que, además, se ha producido en una sesión plenaria en la que no se ha dado la palabra a los concejales que representamos al Partido Socialista y que somos la voz de muchos vecinos y vecinas de Palos que no compartimos la forma de actuar ni el despotismo del alcalde que hoy, vergonzosamente, ha vuelto a escenificarse", ha proseguido.

Así, la socialista ha sentenciado que "no es un día para felicitaciones ni para aplausos". "Hoy no vamos a ser cómplices ni compartimos discursos de puedo prometer y prometo, de todo por el pueblo o de mi máxima ilusión desde que nací era ser alcaldesa y hoy me regalan ese sueño. No, no vamos a participar en este espectáculo; porque hoy no ha triunfado la democracia, hoy se ha vuelto a imponer en Palos de la Frontera la dedocracia", ha enfatizado.

No obstante, desde el Partido Socialista desean a la nueva alcaldesa "todo lo mejor en su gestión y que tenga los máximos aciertos" porque, "aunque el futuro de este pueblo lo ha puesto su padre en sus manos y pese a estar guiada con cuerdas como las de una marioneta, son sus manos y, por lo tanto, son sus decisiones, será su legado y es su responsabilidad lo que le suceda a este pueblo de hoy en adelante, mientras sea alcaldesa".