Punta Umbría (Huelva) dice al PSOE que en agosto "requirió a la Junta" el arreglo de las casa de los maestros

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha respondido al secretario general del PSOE en la localidad, Jesús Fernández Ferrera, que el pasado 27 de agosto el Consistorio requirió a la Junta de Andalucía el derribo de las casas de los maestros del colegio Santo Cristo del Mar, a través de un Decreto que firmó el alcalde en la citada fecha, según ha indicado en un comunicado remitido a Europa Press.

En este sentido, el alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ha matizado que "no nos hemos desentendido de este asunto, ni lo vamos a hacer, no hemos dejado de actuar para acabar con este problema", en referencia a las primeras medidas que adoptó al llegar a la Alcaldía, como fueron "el desalojo de las viviendas, que dejamos inhabitables para que no fueran nuevamente ocupadas".

"Seguidamente se hizo el requerimiento a la Junta para el derribo, como primer paso para la ejecución completa del proyecto y aún no ha transcurrido el plazo mínimo para contestar de 15 días hábiles ante cualquier orden de ejecución, por lo que seguimos a la espera de una respuesta de la Administración andaluza, pero en ningún momento vamos a mirar para otro lado", ha añadido.

Asimismo, Hernández Cansino ha recriminado a Ferrera que "el que pudo solucionar este problema fue el PSOE cuando gobernaba en Punta Umbría", ya que "cuando la Junta de Andalucía tuvo el proyecto aprobado de construcción del gimnasio, en el que se incluía el previo derribo de las casas de los maestros, el dinero lo destinó a otros proyectos porque este Ayuntamiento, gobernado entonces por el PSOE, no había hecho sus deberes desahuciando a los okupas que ellos mismos habían invitado a instalarse en las citadas casas", ha dicho.

El primer edil justificaba en el mencionado Decreto, basado en un informe previo de los técnicos municipales, que "visto el estado de conservación de las edificaciones sitas en calle Choco, el Ayuntamiento costero pone en conocimiento de la Junta de Andalucía la situación y le requiere el derribo de las conocidas como 'casas de los maestros' colindantes con el colegio Santo Cristo del Mar".