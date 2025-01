Rocío Díaz dice que el anuncio del AVE a Huelva "llega tarde" y pide a Puente "priorizar la alta velocidad a Faro"

GRANADA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha señalado este viernes que el anuncio del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de licitar antes de marzo los tramos del AVE Huelva-Sevilla "llega tarde" y "no ha dado fecha de llegada", toda vez que ha señalado que "ha echado de menos" que "no haya priorizado la alta velocidad hasta Faro".

De este modo, a pregunta de los periodistas antes de mantener un encuentro en la estación de esquí de Sierra Nevada (Granada) con deportistas federados, la consejera ha subrayado que este anuncio del AVE ha "sido posible gracias a la presión de la sociedad civil, instituciones y empresarios de Huelva".

No obstante, ha insistido en que el anuncio "llega tarde, siempre lo decimos y creo que hay que volver a repetirlo", además de que "no se ha comprometido a dar una fecha de llegada del AVE Sevilla a Huelva", toda vez que ha expresado que ha echado de menos que "no ha priorizado el AVE Sevilla-Huelva-Faro, algo necesario y urgente y que desde luego tiene el apoyo del gobierno de Juanma Moreno".

"Creo que vamos tarde, porque el señor Pedro Sánchez lleva en el Gobierno desde el año 2018 y esta es una infraestructura necesaria y urgente para los andaluces y sobre todo para las empresas y para la sociedad onubense.