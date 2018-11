La SGAE amplía su respaldo a los creadores en el 44 Festival de Cine Iberoamericano de Huelva

Publicado 11/11/2018 15:04:04 CET

La Fundación de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) amplía su respaldo a los creadores del cine andaluz en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, hecho que ha llevado a cabo esta semana con la rúbrica de la renovación del acuerdo el director del certamen, Manuel H. Martín, y el representante del Consejo territorial de la SGAE, Antonio Gonzalo.

La implicación entre ambas instituciones en la 44 edición del certamen, que se celebrará entre el 16 y el 23 de noviembre, incluye la organización por parte de la Fundación SGAE de la segunda edición del concurso y entrega del premio de cortometrajes 'Talento Andaluz: Origen', iniciativa con la que ambas entidades potencian las obras creadas en Andalucía, ha explicado en un comunicado la SGAE.

Asimismo, ha señalado que desde 2016 se cuenta con una sección en el Festival dedicada a este formato, "para seguir ahondando en la búsqueda de nuevos autores y difundir así su trabajo como cortometrajistas".

Los participantes optarán al Premio SGAE al Mejor Cortometraje (1.500 euros) y a la Mejor Contribución Autoral (600 euros), mención que reconocerá el mejor guión, la mejor dirección o la mejor banda sonora de entre los cortometrajes aspirantes.

El fallo del jurado se hará público en la rueda de prensa de Premios Paralelos del Festival, el viernes 23 de noviembre. La recompensa para los cortometrajes ganadores incluye también su proyección, el mismo viernes, a las 16,00 horas, en el Gran Teatro de Huelva y, además, formar parte de un ciclo de cortos andaluces organizado por la Fundación SGAE en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus), en los próximos meses.

Asimismo, la fundación ha defendido que "el brazo cultural de la SGAE" será también quien soporte el Premio Juan Ramón Jiménez de la sección Talento Andaluz del Festival, con un premio en metálico de 1.000 euros para el mejor largometraje con dirección andaluza y la participación de la película, con presencia de su realizador, en el Festival de Cine de Guadalajara (México).

Por último, la entidad ha impulsado por primera vez este año los Encuentros de Autor Fundación SGAE, mesa redonda que se realizará en el marco del Festival, con una participación activa de los asistentes. La jornada, el jueves 22 de noviembre a las 19,00 horas, se celebrará en el Salón Iberoamericano de la Casa Colón, sede oficial del certamen, y en ella participarán Gonzalo Bendala, director de 'Cuando los ángeles duermen', 'Asesinos inocentes' y 'Días rojos'; José Ortuño, codirector y coguionista de 'Ánimas' y 'The extraordinary tale of the times table'; y Marta Díaz, directora de 'Mi querida cofrafía'. La cita será moderada por la periodista Amalia Bulnes.

ACTOS PARALELOS

Por un lado, la SGAE ha indicado que la Asociación Andaluza de Mujeres del Audiovisual (Aamma) ofrecerán foros para compartir experiencias y conseguir la igualdad en las piezas audiovisuales y también entregarán el Premio Aamma en la sección Talento Andaluz a la mejor obra con perspectiva de género.

Por otro lado, en el respaldo a la asociación de escritores de cine de Andalucía, Asecan, que montan la exposición '30 años de Cine Andaluz. 30 años de ASECAN', muestra de retratos del fotógrafo Curro Medina que realiza un recorrido por las tres últimas décadas de producción cinematográfica en Andalucía.

A tenor de la colaboración entre ambos organismos, el consejero andaluz de la SGAE ha señalado lo "positivo de la defensa firme que la institución hace de la obra de los autores en esta cita anual tan relevante para la comunidad hispanoamericana, y el interés de que compartan un mismo espacio profesionales, industria y público".

Por último, el director del Festival de Huelva ha mostrado su satisfacción por "el apoyo de la Fundación SGAE al Iberoamericano y a los creadores andaluces" y, especialmente, ha valorado que el organismo "sume esfuerzos en la Sección Talento Andaluz, además de seguir impulsando el concurso de cortometrajes".