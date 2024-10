La subdelegada llama a "la calma" por sucesos en El Torrejón (Huelva) y destaca el "despliegue policial" en el barrio

HUELVA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha llamado "a la calma" este miércoles tras el último tiroteo producido en la barriada de El Torrejón de la capital en la madrugada del lunes, ya que "la investigación está abierta y los dispositivos policiales están plenamente desplegados".

En un audio remitido a los medios de comunicación, la subdelegada ha reiterado "la llamada a la calma y a la tranquilidad", ya que ha asegurado que "la investigación está abierta y los dispositivos policiales están plenamente desplegados", toda vez que "la unidad de prevención y reacción que está permanentemente realizando una labor concienzuda y además de control y mantenimiento del orden y de la seguridad en ese barrio".

"Estas dos líneas abiertas tanto la de investigación en sede judicial como los dispositivos desplegados en la zona nos tienen que llamar a la tranquilidad y dejar trabajar y continuar con la investigación para llegar al esclarecimiento final de todos los hechos", ha subrayado.

Asimismo, ha explicado que este martes comenzaron las declaraciones en sede judicial de familiares y ciudadanos de esa barriada que se van extender a lo largo de este miércoles.

"Por ello reitero esta sensación, esta llamada de calma y tranquilidad para seguir manteniendo la investigación abierta para dejar trabajar de manera concienzuda y permanente al despliegue policial que se está haciendo en el barrio".

"CONTACTO CONTINUO"

Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha vuelto a mostrar su "preocupación" por la situación del barrio, toda vez que ha señalado que lo ha visitado debido a una jornada celebrada en el centro Valdocco.

Además, ha señalado que está en "continuo contacto" con la subdelegada, y que habla "casi todos los días con ella". "Ella me pide calma y me dice que la Policía Nacional está investigando y tenemos que dejar que trabaje", toda vez que ha indicado que el Consistorio ha puesto a disposición a la Policía Local, "como no puede ser de otra manera, para colaborar en todo lo necesario".

Así, la alcaldesa ha destacado, además, que durante la visita al barrio, ha dicho que "cosas buenas como esta jornada donde había profesionales trabajando de una forma increíble y unida, eso es lo que se tiene que conocer del barrio".

DOS GRANADAS DESACTIVADAS

Un equipo Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax) de la Policía Nacional, proveniente de Sevilla, desactivó el pasado lunes dos granadas de mano halladas en El Torrejón en el ámbito de la intervención tras el nuevo tiroteo producido en la madrugada del domingo al lunes, según ha podido conocer Europa Press de fuentes policiales.

De otro lado, desde la Policía Nacional indicaron este martes que no se ha producido "ninguna novedad" con respecto a la investigación que se lleva a cabo para dar con los autores de los disparos contra la fachada de los familiares del detenido como principal acusado del incidente del 10 de septiembre, conocido como 'El Baba', que acabó con un hombre muerto y otras dos personas heridas de diferente consideración en la misma zona.

Tras la detención el 12 de octubre del principal sospechoso de la muerte producida el 10 de septiembre, el día 17 de octubre se produjo otro tiroteo en la misma plaza en la que sucedieron los hechos, la plaza Violeta de la barriada onubense, y que iba dirigido, al igual que en la madrugada de este lunes, contra esa fachada. De este modo, aún no hay detenidos por ninguno de los dos hechos.

El cuerpo policial informó el lunes de que a las 02,49 horas se produjo un nuevo altercado en la Plaza Violeta, con "una descarga de proyectiles" sobre la fachada de uno de los bloques, toda vez que remarcó que "dadas las horas del suceso" no había que lamentar daños personales.

Así, la Policía Nacional, acompañada de agentes de la local, se desplazaron hasta la zona y desplegaron un amplio dispositivo durante todo el día, así como indicaron al 112 de que había "rastros de un tiroteo", aunque no habían podido localizar a los causantes ni había constancia de personas heridas, por lo que se ha establecido un perímetro de seguridad.

Ya el pasado viernes, la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, confirmó que "dos personas en una moto dispararon unas ráfagas de casquillos" contra la fachada de esta vivienda, en otro tiroteo que se produjo el jueves, de forma que se habían recuperado "más de treinta" de esos casquillos.

Tras la detención en el barrio de El Cerillero del municipio asturiano de Gijón del presunto autor del tiroteo mortal del 10 de septiembre, el Juzgado número 3 de Gijón decretó la prisión provisional, comunicada, sin fianza y se inhibió en favor del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, que es el que ha llevado la investigación de los hechos, y el que continúa con la causa.

A esta persona se le buscaba por los disparos que terminaron con la vida de un hombre y con dos heridos que tuvieron que ser trasladados al hospital. Después de los hechos se dio a la fuga hasta ser hallado en Gijón. En concreto, El 112 recibió sobre las 14,10 horas del pasado 10 de septiembre una docena de llamadas de vecinos del barrio alertando de lo que parecía ser un tiroteo en la plaza Violeta de El Torrejón.