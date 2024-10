Tellado (PP) anima a Sumar como "parte honrada" del Gobierno a que "se aparte" del Ejecutivo por su "corrupción"

HUELVA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha recomendado este viernes a Sumar, que compone la "parte honrada" de la coalición de gobierno que preside Pedro Sánchez, que "se aparte" del Ejecutivo por la "corrupción" que "compromete a once ministerios y de forma directa al presidente del Gobierno".

Así lo ha indicado Miguel Tellado en el turno de preguntas durante su intervención en un foro informativo en Huelva, en el que el portavoz del PP ha centrado su discurso en subrayar la "corrupción" que, a su juicio, salpica al Gobierno.

En este contexto, el portavoz 'popular' en el Congreso ha sostenido que "ante la corrupción no cabe mirar hacia otro lado", y hay que plantearse "cuál es la posición de Sumar, que está dentro del Gobierno de Sánchez, y cuál es la posición de los socios de investidura" del presidente socialista, que son, según ha abundado, "el PNV, el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), Junts, Esquerra Republicana de Cataluña y Coalición Canaria".

"Ante la corrupción, o te apartas o te salpica" ha sentenciado Miguel Tellado, que en ese punto ha confirmado que, tal como ya ha publicado "algún medio de comunicación", el pasado sábado, 12 de octubre, durante la recepción en el Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional, él mismo mantuvo "una conversación informal" con la vicepresidenta segunda del Gobierno y referente de Sumar en el Ejecutivo, Yolanda Díaz, en la que "le instaba a que la parte honrada del Gobierno se aparte" del mismo.

Se trata de decidir "si la parte honrada del Gobierno continúa en el Gobierno y avala al Gobierno", porque, según ha abundado Tellado, ante la corrupción, "o te apartas o te pringas", y "esa es la decisión que en estos días Sumar debe tomar, toda vez que no paran de salir informaciones que comprometen no sólo a once ministerios, sino de forma directa al presidente del Gobierno", ha aseverado para concluir.