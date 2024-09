Toscano (Huelva) dice que se está "terminando" el documento por infraestructuras e irán a "todas las administraciones"

HUELVA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha señalado este martes que el Consejo Económico y Social de la provincia (CES) se encuentra "terminando" el documento "completo, con toda la documentación" de las infraestructuras necesarias para la provincia al que se llegó en la comisión ---compuesto por todas las administraciones y entidades que llegaron-- y que, una vez que tengamos ese documento, seguiremos en la vía de seguir hablando con todo el mundo, Gobierno, Junta, portavoces de los partidos y con todo el que haga falta".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa cuestionado por si solo pedirán al Gobierno o solicitarán a la Junta los chares y el Materno Infantil. Al respecto, Toscano ha remarcado que en la comisión se llegó "a un consenso" en cuanto a las infraestructuras que eran necesarias y en este documento se recogen las infraestructuras ferroviarias, las sanitarias y las hidráulicas pendientes.

"Queremos ir a Madrid, hablar con todos los portavoces de los grupos políticos. Es fundamental que el resto de España conozca la realidad de Huelva y sus deficiencias. Porque hablamos de AVE, por supuesto que es necesario, pero también es necesario que en la línea de Huelva a Sevilla se pongan trenes más modernos, que no se averíen, que sea mucho más rápido el trayecto. Es fundamental el agua, la presa de Alcolea, no podemos seguir esperando cuando parece además que hay soluciones rápidas y fáciles, infraestructuras eléctricas y por supuesto también la sanitarias", ha remarcado.

Por ello, ha afirmado que "iremos a todos lados, a todos los lugares donde alguien tenga que hacer alguna infraestructura de esta provincia y hablaremos con todas las administraciones" y, al respecto, ha adelantado que ya ha hablado con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, entre otros asuntos, de las infraestructuras sanitarias pendientes en Huelva y que se les pide" y "estamos trabajando en ello".

En este sentido, ha explicado que uno de los asuntos tratados ha sido la depuradora para el Chare de Lepe, que "era un problema porque parecía que había una pelea entre administraciones de quién depuraba el agua" y "si la Diputación puede ser parte de la solución, lo iba a ser y lo ha sido. Y nosotros estamos ya trabajando para que ese chare tenga depuradoras y para que sea lo antes posible" porque "sabemos que cuando esté el agua depurada y tengamos los accesos, que también, esperemos que sean pronto, ese centro se va a abrir. Esa es la idea".

"Creo que tenemos que ir a una y yo espero poder saber explicar y, como representante de ese conjunto de instituciones que nos unimos y que fuimos capaces de llegar a un consenso, que no era fácil, porque ahí había que dejar muchos pelos en la gatera, yo le quiero agradecer a todos que fueran capaces de tener altura de miras y que cada uno cediendo en una parte, pudiéramos llegar a ese consenso y poder explicar a todos lo que realmente necesitamos y espero que se sean sensibles todas las administraciones a lo que Huelva a necesita, porque son muchos años sin tener la infraestructura que necesitamos y que merecemos", ha concluido.

De otro lado, y respecto a las cuestiones relacionadas con la movilidad hacia nuestra provincia, se ha pronunciado el secretario general del Círculo Empresaria de Turismo, Rafael Barba, ha remarcado que en Huelva "estamos acostumbrados a trabajar en este escenario" pero que "evidentemente todo lo que sume a mejorar la accesibilidad es bueno".

"Yo siempre digo que jugamos el partido en tercera regional preferente con fangos de dos cuartas y aún así metemos goles. Algo bien estaremos haciendo. Lo que hay que hacer es seguir insistiendo y desde luego no aburrirse porque no tengamos lo que tenemos, que merecemos además, sino que hay que salvar las adversidades", ha remarcado.

Al respecto, Barba aboga por "seguir trabajando" y "nunca tirar la toalla", toda vez que ha insistido en que "no podemos dejar de hacer cosas porque no tengamos infraestructuras, porque sería absurdo. Tenemos que pelear y trabajar con lo que tenemos. Pero, mientras tanto, lo que no podemos hacer es quejarnos sin hacer nada. Hay que quejarse y trabajar".