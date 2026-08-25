La tradición centenaria renovada protagoniza ochos días de capeas y programación lúdica y musical en Trigueros (Huelva)

HUELVA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Trigueros se prepara para celebrar sus Fiestas Taurinas Tradicionales, una de las citas más esperadas en el municipio con una tradición centenaria a la que el Ayuntamiento incorpora cada año "propuestas capaces de sorprender", como ha adelantado la diputada de Cultura de la Diputación de Huelva y concejal de Festejos del municipio, Gracia Baquero.

Según ha señalado, las capeas "no se explican del todo: hay que vivirlas. Hay que sentir cómo se llena Trigueros, cómo se reencuentran las familias y los amigos, cómo la música se escucha en cada rincón y cómo, durante unos días, todo el pueblo comparte una misma emoción". Miguel Báez Spínola, Litri, será el encargado de dar el chupinazo de inicio de las fiestas el domingo 30 de agosto.

Baquero ha dado a conocer la programación musical de las fiestas, "seis noches, seis propuestas diferentes y una programación pensada para que la Caseta Municipal sea, una vez más, uno de los grandes puntos de encuentro de nuestras capeas". "Hemos querido que cada noche tenga su propia personalidad y que todas las edades encuentren un motivo para disfrutar, bailar y compartir, con grandes nombres, talento onubense y talento de Trigueros. Música, humor, espectáculo y muchas ganas de celebrar juntos", ha señalado.

La programación comenzará el domingo 30 de agosto con Ortigosa y el lunes 31 la noche está pensada para los más pequeños y para las familias, con Las Guerras K-Pop. El martes 1 llegará el humor y el Carnaval de Cádiz de la mano de la Chirigota del Bizcocho. El miércoles 2 es el turno de God Save The Queen, uno de los tributos internacionales más reconocidos a Queen, a la que seguirán La Gore y nuestro TrigueFest Whet. El jueves 3 será la noche de La Plazuela, uno de los nombres más destacados de la nueva escena musical española, junto a Gloria Bendita, Javi Guzmán y DJ Baste.

Ya el viernes 4, festivo local, los protagonistas serán Álvaro García, Duende Callejero, DJ Kikales y José de las Heras. Y el sábado 5 cerrará la programación una artista de la talla de Pastora Soler, voz imprescindible de la música española. Después continuarán J Abecia, DJ Mike Morato y DJ Mia Salvador. Como novedad, este año se estrena la Zona Joven Móvil, un escenario sobre ruedas que, de miércoles a sábado, ofrecerá música, DJs y actividades como Glitter Bar, Punto Violeta, concursos, vídeo 360°, Fiesta de los Colores, Neon Party y Fotomatón.

El concejal de Cultura, Benito Conde, ha explicado que se trata de unas fiestas "con solera", cuyas primeras referencias documentales datan de 1812, hace más de dos siglos, "cuando Trigueros quiso celebrar con festejos de toros la victoria sobre los ejércitos franceses y la llegada de la Constitución de Cádiz, pero cuyos origenes parecen ser todavía más antiguo ligado al final de las faenas agrícolas".

Ocho días intensos de fiestas que, según Conde, en los últimos años han evolucionado "sin renunciar a su esencia, pero siendo conscientes de que una celebración con la importancia que tienen las Capeas necesitaba también crecer en organización, seguridad y calidad", y con el cambio más visible en el ámbito taurino.

"El pasado año estrenábamos un nuevo Recinto Taurino unificado, una apuesta importante que modificaba una imagen de nuestras fiestas mantenida durante muchos años. Y junto al continente hemos querido elevar también el contenido con ganaderías de reconocido prestigio, concurso de recortadores, encierros y el II Bolsín Taurino Pablo Gómez 'Terrón'", ha indicado.

La cartelista de este año, la triguereña María Peñate, ha explicado como en la obra juegan lenguajes mediante que representan tanto lo nuevo y como lo tradicional: "juntos reflejan una idea que para mi es fundamental: nuestras fiestas mantienen sus raíces, pero no son algo imóvil; son tradiciones vivas que evolucionan, se adaptan a los nuestros tiempos y a las nuevas generaciones".

Y el cartel está construido a partir de ese dialogo: "lo figurativo frente lo abrstacto, lo tradicional frente a lo nuevo y nuestra historia frente a nuestra manera actual de vivir las fiestas".

UNA TRADICIÓN "RENOVADA"

El alcalde de Trigueros, Vidal Blanco, resume las fiestas como "una tradición renovada", ya que "no es algo móvil, sino que la sociedad avanza". De hecho, la primera renovación la ha hecho la Junta de Andalucía con la modificación del reglamento taurino, "lo que provocó una serie de cambios a los que adaptarnos para que perdurase la tradición".

Para el alcalde, Trigueros está viviendo el momento taurino" más importante de su historia", sobre todo "con un torero tan importante como es David de Miranda, que es hablar de la revolución dentro del toreo". "Pero también más allá, toda la afición que hay detrás, novilleros, picadores, recortadores de Trigueros, es Territorio Toro", ha añadido.

El festejo taurino popular fomenta el ganado bravo. Por eso no solo trabajamos con las ganaderías bravas del entorno, que las tenemos, sino también vamos buscando ganaderías señeras fuera del territorio nacional, como Fermín Bohórquez o Victorino, para que la ciudadanía de Trigueros vaya conociendo otro tipo de animales bravos, cómo se comportan en los encierros tradicionales", ha subrayado el regidor.

Como última novedad, se ha incorporado la exposición de esas ganaderías bravas en una parcela municipal, que estará expuesta desde el domingo 30 hasta el día 6, donde se harán los tradicionales embarques, un espacio de intercambio entre los ciudadanos, de un momento lúdico previo a la suelta de reses en el campo".

Blanco ha invitado a toda la ciudadanía de la provincia de Huelva a que conozca las capeas con "una oferta de 24 horas, porque desde la suelta de reses por la mañana, el tardeo de los chiringuitos, suelta de reses por la tarde, los conciertos y el espacio más joven, hasta las siete de la mañana, creemos que ofrecemos una oferta lúdica atractiva para todo el que quiera conocerlas", ha concluido.