UGT y CCOO esperan que Puente "no sea un ministro más" y "traiga noticias de inversiones y soluciones" para Huelva

HUELVA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO Huelva han señalado que esperan que el próximo viernes, 31 de enero, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "no sea un ministro más" y traiga a Huelva "buenas noticias y la cartera llena, junto a la promesa de inversión, para que se puedan hacer esas inversiones y que se ejecuten", así como le preguntarán por "la situación" de la provincia con respecto a las reivindicaciones ferroviarias "históricas".

Así se han manifestado a preguntas de los periodistas el secretario general de UGT Huelva, Francisco Gutiérrez, y la secretaria general de CCOO en Huelva, Julia Perea, en una rueda de prensa junto al coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Marcos Toti, relativa a las pensiones en Huelva, donde ambos dirigentes sindicales han señalado que acudirán al encuentro SER en el que participará el ministro el viernes.

De este modo, Gutiérrez ha subrayado que cree "que si no trajera buenas noticias no se iba a presentar en Huelva, que somos los dolientes de la falta de infraestructura" pero que "no solamente" quieren que "traiga esas buenas noticias de inversiones, que buena falta hacen aquí, que estamos a la cola de las inversiones a nivel de España", sino que los anuncios de las inversiones "se demuestren con el tiempo".

Por su parte, Perea ha señalado que la Alta Velocidad es "una reivindicación histórica" en Huelva porque "se queda un poco descolgada de un crecimiento muchísimo mayor del que se está dando" y "para que la provincia se desarrolle y pueda competir con el resto de provincias en igualdad de condiciones", al tiempo que considera que "se tienen que dar una mejora en las condiciones con Sevilla, no solo en el tiempo, que está comprometida, sino también con la frecuencia, para que las personas podamos desplazarnos entre provincias".

Por su parte, el coordinador provincial de IU también se ha pronunciado al respecto y ha señalado que el AVE "no es el modelo de IU" que "lo que plantea es un tren que nos una con Sevilla en menos de lo que se tarda por carretera y, sobre todo, que tuviera muchas conexiones y mucha fluidez para poder conectar con el AVE de Sevilla a Madrid u otras conexiones que se cogen en Sevilla".

"Sí nos gustaría que trajera el ministro dos cuestiones fundamentales, una es una red de cercanía, que es lo que necesita el 90% de la población onubense y no el AVE. La inmensa mayoría de la gente que defiende el AVE son los que no se pagan el AVE, lo que se lo paga su empresa, se lo paga su institución, pero el 90% de la población no cogemos el AVE. Por lo tanto, el modelo de IU es un tren que nos sitúa en Sevilla en menos de una hora y el tren de cercanía. Y el arreglo de la A-435".

Asimismo, Toti ha indicado que la unión de Huelva con Faro les parece "interesante" pero que la Alta Velocidad "es como hacer una autovía desde Huelva a Faro sin salida ninguna, porque el ave no va a parar en el trayecto, lo que aislaría a toda esa parte de la costa del tren" y creen que "la integración de esos municipios vía tren es fundamental para el desarrollo socioeconómico de nuestra provincia".