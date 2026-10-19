Vandalizan con pintadas la nueva sede de Podemos en Huelva

Pintadas en la fachada de la sede de Podemos en Huelva. - PODEMOS HUELVA

HUELVA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva sede de Podemos en Huelva, situada en la calle Diego de Almagro de la capital, ha amanecido este domingo "brutalmente" vandalizada con pintadas en la fachada.

Según ha indicado la formación en un comunicado, Podemos ya ha interpuesto la pertinente denuncia en la Policía Nacional, y ha recordado que "no es la primera vez" que la sede de la formación ha sido objetivo de ataques vandálicos, "como la que sufrió la anterior sede de la calle Marina".

Además, la formación ha señalado que estos ataques incívicos "coinciden con épocas de especial tensión política en la opinión pública". Sin embargo, como ha señalado el portavoz local de la formación, José Antonio González, "es un dato a tener en cuenta que la sede de Podemos es la única en la capital que recibe periódicamente estos ataques injustificables".

"Se ve que Podemos es una fuerza política que molesta especialmente a los intolerantes. En los medios y redes sociales se vierten constantemente discursos de odio que acaban teniendo reflejo en las calles de una ciudad, habitualmente tranquila, como la nuestra", ha apostillado.

CANDIDATURA AL CONGRESO Y AL SENADO

En otro orden de cosas, Podemos Huelva ha comunicado la composición de su candidatura para el Congreso y el Senado por la provincia de Huelva. Una candidatura que ha salido elegida tras el proceso de primarias abiertas que la formación emprendió la semana pasada y que ha servido para elegir a Irene Montero como candidata del espacio que la formación morada comparte con Esquerra Republicana de Cataluña, en "una coalición de carácter republicano y plurinacional, inédita en el país".

La lista al Congreso por la provincia onubense está compuesta por el isleño Hermes Gómez, cocinero de profesión; la profesora universitaria Bella Segovia; la artesana de la sierra Irene Reyes; la empresaria ayamontina Alicia Mateos; acompañados de Carlos Quintero. La lista al Senado la componen el almonteño José Luis Borrero; el profesor Juan Guillermo Clavo; la activista onubense Esperanza Delgado; la activista de la sierra Nuria Germá y la aljaraqueña María Reina.