Vox cuestiona la peatonalización del centro de El Rompido (Huelva) y las contrataciones de ayuda a domicilio

CARTAYA (HUELVA), 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox planteó en el pasado pleno del Ayuntamiento de Cartaya una serie de preguntas dirigidas al equipo de Gobierno sobre la reciente peatonalización del centro de El Rompido. En particular, Vox busca aclarar los criterios que se han seguido para esta decisión y si se ha contado con la opinión de los hosteleros y vecinos, así como las firmas recogidas en contra de la peatonalización.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Cartaya, Francisco Díaz, ha expresado su preocupación, señalando que consideran que "quienes son mejores conocedores de las ventajas o inconvenientes de cualquier proyecto que se desarrolle en este núcleo costero son los propios vecinos de El Rompido que viven diariamente allí".

Con respecto al compromiso que la Corporación ha de tener con todos los ciudadanos del municipio, Díaz ha recordado que "nosotros nos debemos a los ciudadanos de Cartaya, El Rompido y El Portil, nos hayan votado o no", y que por ese motivo "debemos escuchar a todo el mundo".

Además, ha criticado al Gobierno municipal, afirmando que "parece que sigue las mismas políticas que los socialistas y sigue sin escuchar lo que le dice el pueblo". Aunque no duda "de la buena fe" del proyecto, el edil de Vox ha explicado que se unen a la protesta de los vecinos porque "hay cosas que se podrían hacer mejor".

Díaz ha mencionado que, en caso de incendio o accidente grave, "los bolardos puestos como maceteros en la calle serían un impedimento para el buen desarrollo de la actuaciones necesarias". Asimismo, según el portavoz de Vox, los sitios para carga y descarga siguen siendo escasos y, según la nueva señalización, "se obliga a descargar en medio de la calle, obstruyendo la circulación", al tiempo que ha criticado que, aunque se da acceso a quienes viven en las calles afectadas, no se les ha comunicado que "deben tener una autorización del Ayuntamiento para poder acceder".

En relación a los criterios de contratación de auxiliares de ayuda a domicilio en el municipio, Vox ha manifestado su preocupación al respecto, criticando que "no se cortan un pelo y siguen haciendo la misma política que hacía el PSOE". Según Díaz, "esperábamos que el PP de Cartaya no reflejara las prácticas del anterior gobierno socialista, pero hemos recibido información de que no han mantenido a una persona en su puesto de trabajo por no ser afín al partido, a pesar de ser muy demandada por los usuarios y de haber realizado sus funciones de manera óptima".

Por el contrario, el concejal ha indicado que "se ha mantenido en su puesto a otra persona afín al partido", matizando que "no tenemos nada en contra de esta persona". En este sentido, Francisco Díaz ha formulado una pregunta directa al equipo de Gobierno: "¿Se va a valorar más a las personas por sus méritos y capacidades, o en función de a qué partido pertenecen?", ha concluido.