WWF insiste en que la "solución ya conocida" para el agua en Doñana se ponga en marcha de "manera urgente"

HUELVA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, ha insistido este miércoles que el secado de las lagunas "no sorprende", ya que informes en los años 80 "ya advertían que podría pasar", además de que la solución del agua en Doñana "se conoce desde hace ya décadas", que es "traer agua superficial para Matalascañas desde Mazagón", sin embargo, ha lamentado que las administraciones "la aplacen continuamente", por lo que ha reclamado que "de manera urgente" se ponga en marcha.

En un audio remitido a los medios de comunicación, Carmona ha señalado que "no sorprende" que la laguna de Santa Olalla se haya secado por tercer año consecutivo, como ha confirmado la Estación Biológica de Doñana, ya que "existen estudios como el informe Hollis del año 89 que ya concluía que el modelo de extracciones que se estaba llevando a cabo en Matalascañas y los modelos de extracciones agrícolas harían desaparecer las lagunas del parque".

Además, también ha hecho mención al estudio y simulación que hizo el Instituto Geominero a finales de los 80, y que "calculaba que con el ritmo de extracciones y de lluvias que podrían darse, las lagunas se habrían desecado en torno a la década de 2010-2020"

Por ello, Carmona ha incidido en que "teniendo en cuenta estos datos, no podemos sorprendernos de que esto esté ocurriendo", porque "lamentablemente" las extracciones de Matalascañas "han continuado estos 35 años y ambos estudios han resultado completamente aceptados", pero los competentes en la materia "no han sido capaces de aportar las soluciones definitivas al problema".

No obstante, ha indicado que esa solución "se conoce desde hace ya décadas", que es "traer agua superficial para Matalascañas desde Mazagón". "Una solución que sería definitiva y que, desgraciadamente, es conocida desde hace años, pero la cual no se ha puesto en marcha. Aún hoy, en vez de tratar el problema con la urgencia y con la seriedad que se requiere, se sigue dando patadas hacia adelante a un problema que ya no aparece solo en las páginas de unos informes como algo que va a ocurrir en el futuro, sino que ya nos está ocurriendo", ha abundado.

Al respecto, el coordinador de WWF en el parque natural ha subrayado que la obra para traer agua desde Mazagón "podría hacerse con carácter urgente, ya que está justificado por la situación del espacio natural y porque hay que cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o con Unesco, se está aplazando de manera continua".

Asimismo, ha criticado que el Gobierno está anunciando "otras medidas" que "no son la solución definitiva al problema, son medidas complementarias, pero que están sirviendo como excusa para aplazar a esa solución definitiva".

"No sabemos qué motivos hay para no poner en marcha con carácter urgente una medida que está más que justificada y que se sabe que es la solución a un problema, pero es una clara irresponsabilidad por parte de los competentes en la materia", ha aseverado.

Además, ha señalado que el "problema no es solo Matalascañas", ya que "el acuífero es un sistema insostenible por más que los políticos lo nieguen", puesto que "el índice de explotación del acuífero, según datos oficiales, es del 109%", lo que considera como "una sobreexplotación indiscriminada y suicida del acuífero", y por ello ha criticado que "en vez de trabajar para reducirlo, la Junta y el PP incluso pretenden que se aumente".

"Estamos colapsando y la solución piensan que es pisar el acelerador por razones electoralistas, por beneficio inmediato, y seguir aumentando regadíos en Doñana y no acabar además con las fincas que están en este momento regando ilegalmente", ha abundado.

Por todo ello, Carmona ha pedido que la Junta de Andalucía o la Dirección del Parque "no se escuden como vienen haciendo en los últimos tiempos en que es la sequía o el cambio climático el que motiva este problema, estos son factores que agravan un problema ya existente".

De este modo, ha llamado a "la responsabilidad de una vez por todas" de las administraciones competentes porque es "necesario" que "las medidas que ya se conocen se pongan en marcha con carácter urgente". "No podemos seguir esperando un año tras otro que se ponga en marcha el plan de regadíos y se cierren las fincas y pozos ilegales, que se ponga en marcha el plan de extracciones que debería estar hecho hace ya más de tres años por parte de la Confederación, sino que lo que hay que hacer es que se traiga por fin el agua de Mazagón y no se pongan más excusas", ha subrayado.

"En definitiva, todas esas medidas que están proyectadas pasen del papel a la realidad, porque si no, desgraciadamente, lo que está ocurriendo en Santa Olalla no será una simple anécdota, sino que será el presente que se va a vivir en el espacio natural y no podremos achacarla a la falta de conocimiento o a factores externos sino a la propia dejadez que como sociedad", ha concluido.