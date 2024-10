Alcaldesa apunta a "la posición e historia única" de Jerez para ser Capital Europea de la Cultura en 2031

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha afirmado que su ciudad tiene "una posición única" --entre dos territorios y dos mares-- y "una historia única de integración cultural" que puede ser "mucho más potente que cualquier otra candidatura que se pueda presentar" a la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031, un proyecto en el que se está inmerso y que ya cuenta con "más de 3.000 adhesiones" entre instituciones, entidades, ayuntamientos de la provincia de Cádiz y ciudadanía a titulo personal.

Aunque la ciudad de Jerez "compite" en esta candidatura con otra ciudad andaluza como es Granada, ha argumentado que este título no se consigue "por lo bonito que sea tu patrimonio, por lo grande que sea la ciudad o por el peso político que pueda tener", sino por un proyecto "en torno a la cultura" y "por la capacidad para convencer a Europa de que con la cultura somos capaces de transformar nuestra sociedad y de hacer una mejor Europa", ha detallado en un desayuno informativo de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol celebrado en Jerez de la Frontera.

"Con toda la humildad creo que --la candidatura de Jerez-- es la mejor candidata" y que "además lo merece", sobre todo "porque estamos haciendo un trabajo muy serio para conseguir esa capitalidad", ha defendido García-Pelayo, recordando que esta candidatura es "de territorio" y no sólo de su ciudad, agradeciendo con ello a los alcaldes y alcaldesas de la provincia que se han sumado a la misma.

Así, ha argumentado que es "una candidatura fortalecida" porque "al ser de territorio, viene a convencer que sobre nuestra posición geográfica podemos transformar y transformar como nos hemos transformado nosotros". Como ha apuntado, "Jerez es una ciudad integradora, inclusiva, un territorio diverso y emprendedor" que tiene en su entorno a la localidad donde se aprobó la primera Constitución democrática, en referencia a Cádiz capital.

"El valor de la democracia, de la integración, de la multiculturalidad, de la diversidad, de la protección del medio ambiente" al estar entre dos mares, el Mediterráneo y el Atlántico, forman parte de Jerez y su propuesta a la Capitalidad Europea, entendiendo además que "tenemos una posición única y sobre todo una historia única de integración cultural que creo que es mucho más potente que cualquier otra candidatura que se pueda presentar", sin "desmerecer" al resto de municipios que aspiran a esta capitalidad.

En su opinión, la candidatura de Jerez es un proyecto "sólido, creíble e ilusionante", y ha supuesto "una magnífica excusa" para poner en marcha una estrategia cultural para la ciudad, fortaleciendo eventos como la Feria del Libro, la programación del Teatro Villamarta o para recuperar el yacimiento arqueológico de Asta Regia.

La candidatura, ha añadido, "nos permite trabajar en distintos proyectos que posiblemente sin esa excusa de la capitalidad, hubieran quedado a lo mejor en un segundo plano", por lo tanto, todo esto "permite definir una estrategia cultural para la ciudad, pero sobre todo, y quizás más importante todavía, nos permite trabajar a todos juntos".

"Es un proyecto de todos y de todas, no es un proyecto de Gobierno, no es un proyecto de un ayuntamiento, es un proyecto de ciudad, de un territorio que nos une a todos. Por lo tanto, trabajar todos juntos en torno a un objetivo creo que va a valer siempre la pena, consigamos o no consigamos ser capital cultural", ha argumentado la alcaldesa.

LAS OBRAS DEL MUSEO DEL FLAMENCO AL "80 POR CIENTO"

En materia de cultura, María José García-Pelayo ha hablado también del Museo del Flamenco de Andalucía que se está construyendo en su ciudad y cuyas obras se encuentran ya "al 80%" tal y como ha indicado.

Sobre en qué punto se encuentra este proyecto, que supondrá que Jerez albergue "el más importante de Andalucía de los museos dedicados al flamenco", ha recordado que la anterior empresa encargada "abandonó las obras" y es la Junta de Andalucía la que debe ahora resolver el nuevo contrato que "al parecer está siendo más dificultoso de lo que en un principio podría parecer".

"La buena noticia es que la Junta está trabajando en paralelo a la resolución del contrato en la licitación de un nuevo contrato de tal manera que no perdamos el tiempo", ha comentado a este respecto la alcaldesa de Jerez.

En un primer momento se esperaba que las obras estuvieran listas para el 2023, retrasándose a este año 2024, algo que tampoco se va a dar, aunque García-Pelayo ha asegurado que "va a finalizar" y que "no se va a quedar en el aire ni va a ser una promesa incumplida".

Sobre una posible fecha de finalización de obra y apertura del Museo, la alcaldesa ha querido ser cauta al respecto y ha apuntado a "finales de 2025 o 2026". "Cuanto antes mejor, pero evidentemente lo importante sobre todo es que la obra va a terminar y que la vamos a disfrutar en Jerez, que yo creo que eso es lo positivo", ha añadido.