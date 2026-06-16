La alcaldesa de Jerez (Cádiz) anuncia la congelación del recibo del agua para afrontar la subida de la tasa de basura

Archivo - La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo atiende a los medios de comunicación en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha anunciado que el Ayuntamiento va a congelar el recibo del agua para que se compense "de alguna manera" el cobro de la tasa de la basura que aplica el Gobierno de España por una directiva de la Unión Europea.

En una nota, la alcaldesa ha explicado que el recibo del agua "subiría en torno al 6%, a razón del 3% este año y el 3% el año que viene" y que desde su gobierno local no se va a llevar a cabo este aumento.

García-Pelayo ha argumentado que los gobiernos y los políticos "tenemos que ser responsables", y que hay que "ser conscientes" de que "en España los impuestos están subiendo de una manera tremenda y se está saqueando desde el Gobierno de España el bolsillo de los ciudadanos con la subida de la luz, la subida de las hipotecas o la subida de la cesta de la compra".

Es por eso que ha manifestado que "en lo que esté en nuestra mano, lo que esté en mano del Gobierno de Jerez", va a hacer "todo lo posible por amortiguar esa subida".

De esta manera, la alcaldesa ha explicado que esta es una manera de que los vecinos "puedan contar con recursos para afrontar su día a día", y que el Ayuntamiento asumirá esa subida que debería aplicarse del 6% en dos años.

Además, ha recordado que "dentro de poco" se aplicará en la ciudad la subida de la tasa de basura, una decisión que, según ha dicho, "viene del Gobierno de España", en base a una directiva de la Unión Europea.

"Hemos intentado que no se haga hasta el último momento, que no se tenga que aplicar hasta el último momento", ha indicado García-Pelayo, quien ha insistido en que es una ley "que impone que apliquemos el Gobierno de Pedro Sánchez", y que entrará en vigor a lo largo de los próximos meses.

En base a esto, ha recordado que esta tasa de basura se cobrará de forma independiente al recibo del agua, y no de forma conjunta como se venía haciendo hasta ahora. De hecho, desde hace unos meses, la ciudadanía solo está abonando la factura del agua, sin la citada tasa.

La alcaldesa ha incidido en que desde el gobierno de Jerez se está trabajando para que "las familias vulnerables, las familias numerosas, las personas que estén desempleadas, los pensionistas puedan tener bonificaciones, de tal manera que ese recibo no sea tan duro como en principio podría ser".