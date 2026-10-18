La alcaldesa de Jerez (Cádiz) destaca que "se consolida como una ciudad de cine" con el Festival Cine con Acento

Foto de familia del Festival Cine Con Acento. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada de miembros del Gobierno municipal, ha asistido a la Gala de Clausura de la IV edición del Festival Cine con Acento que se ha celebrado en el Teatro Villamarta y a la que han asistido igualmente representantes de distintas administraciones y del mundo de la cultura. Bajo el lema 'En Jerez se come de cine', esta cuarta edición ha ofrecido una programación completamente gratuita para el público en la que ha fusionado el séptimo arte con la gastronomía jerezana.

La alcaldesa ha dado las gracias a los organizadores del Festival, a los patrocinadores y a todos los que han apostado por una nueva edición de Cine con Acento. "Para nosotros es un verdadero orgullo que Jerez se esté consolidando como una ciudad de cine, una ciudad que este año ha sabido apostar por la gastronomía y el cine que se han sumado, pero lo importante es que se está convirtiendo en un espacio de proyección no solamente de los artistas, de los creadores, de los profesionales, que ya está consolidado, sino de las nuevas generaciones, como una ciudad que proyecta también a los no profesionales. Cada vez más público, cada vez más candidatos y sobre todo cada vez Jerez más ciudad de cine. Os lo agradecemos y el año que viene mucho más", ha afirmado.

El Festival de Cine con Acento, es una actividad organizada por la Asociación Artes Escénicas y Audiovisuales de Jerez, con la colaboración de la Escuela de Artes Escénicas y Cine María Espejo, y está patrocinado por el Ayuntamiento de Jerez, Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía, con la colaboración de la RTVA.

La directora del Festival, Lidia Jaén, ha destacado que "cada año dedicamos nuestra edición a algo especial y este año se lo dedicamos a la gastronomía, porque Jerez es capital gastronómica, sin duda alguna y es que en Jerez se come de cine, pero también se bebe y se ama de Cine. Jerez es Andalucía, es tierra, es mar, es arte ahora y ayer por eso es especial".

Asimismo, la directora se ha referido a Federico García Lorca, al que se ha dedicado la Gala. "Beso al cielo para aquel que luchó hasta el final por hacer de su tierra una inmensidad de versos inolvidables. Siempre aquí Federico" y ha tenido palabras también para todos los que se han presentado al Festival. "Un aplauso a todos lo que se presentaron y no fueron seleccionados, a los seleccionados y a los que no, porque todos y todas ellas merecen nuestro reconocimiento y aliento para seguir", ha afirmado.

La Gala, que ha estado por la Banda Municipal de Música y en la que se han interpretado versos de Lorca, ha contado con nombres propios, que han protagonizado momentos muy emotivos como Jesús Sotomayor y las cuatro familias, pertenecientes a Uniper, que protagonizan el documental 'Perfectamente imperfectos', en el que se muestra el día a día de estas familias con hijos que tienen enfermedades raras, transmitiendo un mensaje positivo porque todos son felices, a pesar de todo. Este documental nace de un encuentro casual que termina convertido en un relato íntimo sobre lo cotidiano, la fragilidad y el amor.

Otros nombres propios de la Gala han sido la directora jerezana Yolanda Centeno a la que se le dedicó un reconocimiento por su trayectoria profesional; la actriz Ruth Gabriel, a la que se concedió el Premio de Honor y el actor gaditano Manuel Morón, Premio Canal Sur RTVA.

El resto de los premios han sido: Premio mejor cortometraje gastronómico: Maridaje; Premio mejor cortometraje de animación: Tengo algo que contarte; Premio mejor dirección joven: Fran expósito por Los Pájaros; Premio mejor cortometraje de Ficción: La Espantada; Premio mejor cortometraje documental: Ole Paco; Premio mejor película documental: Perfectamente Imperfectos; Premio mejor documental con raíces: Acuérdate de mí; Mención a la mejor interpretación: Paula Román y Premio mejor película: Tras el Verano.

Esta cuarta edición ha superado las 300 producciones recibidas, frente a las más de 200 de la edición 2025, y ha ampliado su proyección con una categoría europea, el Premio Especial Capital Gastronómica Jerez 2026 y una sección vinculada a las raíces y al Festival de Jerez.