La alcaldesa de Jerez (Cádiz) explica a Hermandad de las Tres Caídas la rehabilitación de la plaza San Lucas

Reunión de la alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, con la hermandad de Tres Caídas. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, acompañada por los tenientes de alcaldesa Agustín Muñoz y Jaime Espinar y la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha mantenido una reunión con los representantes de la Junta de Gobierno de la Hermandad de las Tres Caídas, encabezada por su hermano mayor, Pedro Pérez.

En el transcurso de la reunión, la alcaldesa ha presentado a la Hermandad del Miércoles Santo el proyecto de rehabilitación de la plaza de San Lucas con el objetivo de recoger las observaciones y necesidades de la Hermandad para coordinar la actuación municipal con los usos del templo.

La alcaldesa ha explicado a los representantes de las Tres Caídas que "en todo caso no se va a iniciar la licitación de estas obras de rehabilitación hasta la finalización de las obras del hotel que se está construyendo por parte de la empresa Nauticalia S.L".

El proyecto, con un presupuesto de 120.000 euros, contempla adaptar la conexión peatonal entre la calle Jesús de las Tres Caídas y la parte baja de la plaza, incluyendo una solución permanente para el tránsito de los pasos desde la puerta del templo y la adaptación de los accesos del futuro hotel.

La Hermandad, por su parte, ha pedido eliminar los escalones y sustituirlos por una rampa permanente que facilite el acceso de personas con discapacidad.

Sobre el procedimiento que se está llevando a cabo para la construcción de una casa de hermandad, los representantes municipales han señalado que la parcela prevista en la plaza Belén tiene que ser recepcionada por el Obispado, quien a su vez cedería su uso a la Hermandad. También se ha explicado que con la nueva normativa diocesana esta fórmula ralentiza mucho el procedimiento.

Por lo que respecta a la petición realizada por parte de las Tres Caídas a la Comisión de Patrimonio de Cádiz para la apertura de una puerta lateral de la iglesia para facilitar la salida de los pasos, el Ayuntamiento "ha mediado y el expediente se encuentra en estos momentos en trámite".

Asimismo se ha abortado durante la reunión, las necesidades de la Hermandad para la celebración de la procesión de la Virgen de Guadalupe el próximo 1 de noviembre así como la posibilidad de la rotulación de una calle con el nombre de Santa María del Guadalete. Una rotulación que ya está aprobado por el Gobierno municipal.