La alcaldesa de Jerez (Cádiz) reivindica la dotación de oportunidades de participación a las asociaciones de mujeres

Imagen de la alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, visitando a la Asociación de Mujeres Las Rosas, de Guadalcacín. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, ha visitado a la Asociación de Mujeres Las Rosas, de Guadalcacín, con motivo de su participación en un nuevo curso impartido dentro de la programación de actividades de la Delegación de Igualdad y Diversidad.

Según ha informado el Consistorio en una nota, las mujeres de Las Rosas, una de las asociaciones más antiguas de la ciudad, participan activamente en la programación municipal de talleres, así como en las actividades de sensibilización, sumando su voz y compromiso para la construcción de una ciudad más igualitaria.

En la actualidad están realizando un taller de Automaquillaje, que se suma a los que vienen realizando en los últimos años de Manualidades, Castañuelas, Tocados o Musicoterapia.

Han participado en este encuentro con las mujeres de Las Rosas el alcalde de Guadalcacín, Salvador Ruiz García, y los tenientes de alcaldesa Jaime Espinar y Susana Sánchez.

En esta visita, García-Pelayo ha reivindicado la labor que viene desarrollando la Delegación de Igualdad y Diversidad en el ámbito de la formación y la dinamización de las asociaciones de mujeres, con un atención especial a que las propuestas puedan ser accesibles tanto para los colectivos de la zona urbana como de la zona rural.

La regidora ha compartido con las mujeres de Guadalcacín una mañana en la que continúan aprendiendo y disfrutando juntas, en este caso de un taller incluido en las actividades de promoción del autocuidado y la autoestima.

Las mujeres de Las Rosas han participado también este año con las restantes compañeras de la Federación Sol Rural en la inauguración del Rincón Violeta de la Biblioteca y en la visita a The Sherry Gallery que se celebró posteriormente.

Esta programación se suma a los objetivos del Plan de Igualdad para la Ciudadanía 2025-2029. En la actualidad la Delegación de Igualdad y Diversidad tiene programadas una veintena de actividades con asociaciones de mujeres para este trimestre, una programación que se confecciona de forma coordinada con los colectivos.

Durante septiembre y octubre, se están desarrollando un Taller de Resina con la AMM Artemisa de Las Pachecas, Taller de Crochet con AMMA, Taller de Corte y Confección con AMM La Buena Armonía, Taller de Macramé con Manos Abiertas hacia el Futuro y Taller de Movimiento Expresivo en AM Pino Grande y Mujeres al Sur.

Otras actividades en marcha son un Taller de Risoterapia de la AMM Nueva Amistad, un Taller de Movimiento Expresivo con la AMM Partida de Las Pachecas, un Taller de Resina con la AMM Las Flores del Pelirón o un Taller de Mosaicos con la AMM La Marquesa.

Este trimestre se han incluido dos actividades novedosas, como son las Rutas Tributo a las Nuestras, con la escritora y divulgadora Margarita Lozano, y las visitas a The Sherry Gallery.