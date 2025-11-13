Alcaldesa de Jerez (Cádiz) resalta el proyecto de Emparrados para dar sombra natural a calles del centro con parras

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, durante un recorrido por varias de las calles emparradas del centro de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha puesto en valor el proyecto iniciado por la asociación Emparrados, que consiste en sembrar parras en las calles del centro histórico para dar sombra natural y de forma sostenible.

Lo ha hecho durante un recorrido por las calles ya emparradas del centro junto a los tenientes de alcaldesa, Agustín Muñoz y Jaime Espinar, y miembros de esta asociación, como ha indicado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

El objetivo del proyecto es favorecer la salud de la ciudadanía, mejorar el medio ambiente, disminuir la temperatura y embellecer la ciudad, cubriendo de vegetación autóctona y tradicional las calles del centro histórico.

En este sentido, el Ayuntamiento ha explicado que la parra es una planta "muy adecuada" para esta iniciativa, porque su raíz es vertical, sus hojas dejan circular el aire, crece rápido y no produce fruto si no se ingerta, y además, no se adhiere a los muros y por lo que no los daña.

En el marco de esta visita, García-Pelayo ha felicitado por su iniciativa a las personas que forman parte de la asociación, destacando su "implicación con la ciudad" con la tarea de generar un proyecto sostenible, y "con Marca Jerez" en el centro histórico de la ciudad, todo ello de cara a la candidatura Jerez 2031 a Capital Europea de la Cultura.

En ese sentido, ha agradecido al impulsor de esta iniciativa "su amor por Jerez y su sensibilidad con el casco histórico" y ha felicitado a "los emparrados" por "la creatividad de su proyecto".

María José García-Pelayo ha recordado que este sistema de emparrado ya se había desarrollado tradicionalmente en entornos como la calle Ciegos, dentro de las Bodegas González-Byass, y que ahora se revaloriza como proyecto para todo el centro histórico, ya que emparrar las calles "contribuye a reducir la radiación y las sofocantes temperaturas que la ciudad registra en verano, consiguiendo una refrigeración natural y aumentando la humedad relativa por el efecto de la evaporación".

También ha subrayado que es una técnica "con larga tradición en Jerez" y ha valorado este proyecto por "su relación histórica con la ciudad del vino y las bodegas, y también con otras señas de identidad de la ciudad como el flamenco y el patrimonio cultural de Jerez".

La alcaldesa se ha referido a que la iniciativa ciudadana de la asociación Emparrados ha sido merecedora del Premio Ciudad de Jerez a la Sostenibilidad este año 2025 "por su doble finalidad de aportar sombra pero, también, de embellecer el espacio urbano, reforzando la identidad vitivinícola de la ciudad".

Aparte de la citada calle Ciegos, que se encuentra emparrada desde hace muchos años, se ha usado esta misma técnica en el centro histórico en la calle Cadenas y Rincón Malillo, entre otras visitadas por la alcaldesa.