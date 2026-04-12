La alcaldesa de Jerez (Cádiz) respalda visibilización de enfermedades raras en 'premier' de 'Perfectamente Imperfectos'

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en la premier del documental 'Perfectamente Imperfectos'. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha asistido a la 'premier' del documental 'Perfectamente Imperfectos' en el Alcázar, un trabajo del cineasta jerezano Jesús Sotomayor impulsado por la Asociación Uniper. La regidora ha agradecido el apoyo de la ciudadanía a este audiovisual, felicitando a Jesús Sotomayor por el cariño y el respeto con el que ha recogido los testimonios y experiencias de las familias protagonistas del documental.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, el estreno se ha celebrado posteriormente en Cines Yelmo, con las entradas agotadas desde hace varios días. Los fondos recaudados irán destinados a la mejora de la calidad de vida de niños de Uniper y a la investigación de las enfermedades raras.

Por su parte, el Gobierno jerezano mantiene un contacto y "colaboración permanente" con la Asociación Uniper, con el objetivo de "visibilizar sus objetivos y fomentar la sensibilización de la ciudadanía en el conocimiento de las enfermedades raras" desde el respaldo a todas las actividades solidarias destinadas a recaudar fondos para la entidad.

En la 'premier' de la película, la alcaldesa ha felicitado a esta asociación por el trabajo que realizan para visibilizar la realidad de las personas con enfermedades raras, reivindicando la "necesaria labor" que desarrolla el colectivo y la importancia de que se conozcan dolencias que necesitan de la investigación y del apoyo de todas las administraciones y de la sociedad en su conjunto.

En contexto, García-Pelayo se reunió semanas atrás con este colectivo para seguir trabajando en próximas actividades solidarias, y para interesarse por el estreno de este documental. Desde la Asociación Uniper se ha agradecido el apoyo, y ha publicado en sus redes sociales el número de cuenta con el que se puede seguir colaborando con la entidad a través de la Fila Cero, así como la información sobre las diferentes actividades solidarias organizadas para recaudar fondos.

A partir de la semana que viene 'Perfectamente Imperfectos' continuará su recorrido por Madrid y otras localidades para "seguir generando sensibilización a favor de todas las personas afectadas por enfermedades raras".

El documental recoge las historias reales de cuatro familias pertenecientes a la Asociación Uniper, mostrando en primera persona la vida cotidiana y las dificultades asociadas a cuatro enfermedades raras.

A través de testimonios directos con una mirada cercana y humana, la película pretende sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de estas patologías, así como "visibilizar las necesidades de las familias que conviven con ellas".

'Perfectamente Imperfectos', producida por Pablo de la Morena, nace con la vocación de generar conciencia social y llegar a distintos sectores que puedan contribuir a "mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por enfermedades poco frecuentes".

Cabe señalar que la asociación Uniper ha alcanzado un nuevo hito con la creación de un distintivo que ha sido elaborado por Fernando Quirós. Este distintivo muestra un trébol de cuatro hojas, con los colores rojo, blanco, verde y amarillo, "representando al Amor, Fe, Esperanza y Suerte". Según ha apuntado el Consistorio jerezano, en principio van a elaborar chapas para utilizar durante la Feria del Caballo.