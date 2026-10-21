La alcaldesa de Jerez destaca el legado de la Capitalidad Gastronómica con el libro 'Cocina con Jerez'

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en la presentación del libro del chef Javier Muñoz, 'Cocina con Jerez', - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha destacado que el libro del chef Javier Muñoz, 'Cocina con Jerez', se suma al "importantísimo legado" que está dejando el título de Capital Española de la Gastronomía 2026 en la ciudad, valorando los cinco años de trabajo, investigación y desarrollo que ha tenido para editar esta obra.

En la presentación del libro, la alcaldesa ha asegurado que esta obra "preserva recetas y ayuda a transmitir nuestra cultura gastronómica a las nuevas generaciones", ya que Javier Muñoz es "uno de los grandes exponentes de una cocina profundamente jerezana" desde su restaurante, "con un lenguaje propio pero sin perder nuestra personalidad".

Editado por Almuzara, el libro reúne, en 280 páginas, más de un centenar de recetas organizadas en entrantes fríos y calientes, pescados, carnes, postres y cócteles en las que plantea los vinos de Jerez no solo como acompañamiento, sino como un ingrediente más de la cocina, capaz de aportar matices, profundidad y personalidad a cada elaboración.

Javier Muñoz Soto dirige La Carboná desde 2003, una antigua bodega del centro histórico donde los vinos de Jerez forman parte de los ingredientes de su cocina, que, como ha reflejado la alcaldesa, "mima el producto de kilómetro cero, nuestro producto local con un territorio fértil que se convierte en la alacena gracias a verduras y hortalizas de temporada, legumbres, cereales, quesos elaborados de manera artesanal y carnes de caza que evocan la tradición rural, todo ello con los jereces como testigo".

El el libro, Muñoz desglosa "los secretos del jerez", poniendo de manifiesto "la bondad de nuestros vinos y su papel en los fogones", ha sostenido la alcaldesa, indicando que es una obra "para profesionales y aficionados que quieran aprender a cocinar, comer y entender los vinos más gastronómicos del mundo".

'Cocina con Jerez' es una muestra de la gastronomía diversa en sabores y aromas que la Capitalidad Gastronómica de Jerez ha impulsado, dejando ver aún más que la fusión vino y gastronomía representa "el matrimonio ideal para disfrutar de uno de los grandes y mejores placeres que ofrece la ciudad", como se ha apuntado.