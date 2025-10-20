Aprobado el expediente de contratación de 25 nuevos autobuses urbanos para renovar la flota de Jerez (Cádiz)

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, junto a uno de los nuevos autobuses traídos a la ciudad mediante renting - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El consejo de administración de Comujesa ha aprobado el inicio de expediente de contratación para el suministro de 25 autobuses nuevos mediante renting para el servicio del transporte urbano de Jerez de la Frontera (Cádiz).

La licitación de estos 25 autobuses, que ya se anunció el pasado mes de septiembre, rondará los 17 millones de euros y tendrá un periodo de licitación de aproximadamente cinco meses, mientras que el contrato tendrá una duración de diez años, ha apuntado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

Estos vehículos se unirán a los 25 autobuses ya contratados y que están llegando estos días a la ciudad. En concreto, acaban de llegar seis de estos nuevos autobuses híbridos de la marca Mercedes que se incorporarán al servicio antes de que finalice el año.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha destacado que ya se están recibiendo los nuevos autobuses de la marca Mercedes, "siete a día de hoy", que se incorporarán al servicio "en breve" para que los ciudadanos los puedan utilizar. Como ha dicho, "son autobuses modernos que vienen a sustituir a toda esa flota de vehículos obsoletos, estropeada, con boquetes, con goteras que tenía nuestra ciudad y que era una auténtica vergüenza".

García-Pelayo ha reiterado las gracias a los usuarios "por su paciencia y por esperar", aclarando que "cumplimos con nuestro compromiso" ya que "antes de ser alcaldesa dijimos que íbamos a renovar toda la flota de autobuses y ya están llegando los nuevos y hemos aprobado la adquisición de 25 más para que los 50 autobuses que están en servicio en nuestra ciudad sean totalmente nuevos".

La alcaldesa ha agradecido también al equipo del Área de Movilidad, con el teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, a la cabeza la labor realizada estos últimos meses.

También están previstas licitaciones para la renovación de la mitad de las marquesinas, la contratación de una empresa experta para la renovación de las líneas del autobús urbano, para lo que se tendrá que tener en cuenta también la opinión del comité de empresa, de los conductores y los usuarios.

A esto se suma otra licitación para un nuevo sistema de navegación de los autobuses por GPS y un nuevo sistema de ticket. Esta geolocalización de los autobuses permitirá también que en muchas paradas-cabeceras se cuenten con postes inteligentes que indiquen el tiempo de espera.