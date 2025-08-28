La Asociación de la Hostelería de Jerez (Cádiz) potencia su imagen con un logo acorde a los retos futuros

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, junto a Alfredo Carrasco, presidente de la Asociación de Hostelería De Jerez, en la presentación de su nueva marca. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, junto al teniente de alcaldesa de Turismo, Antonio Real, y a la delegada de Comercio, Nela García, han asistido a la presentación de la nueva marca de la Asociación de Hostelería de Jerez, que tiene como objetivo reforzar la identidad de esta entidad con una imagen más moderna, potente y acorde a su realidad actual y a los retos marcados para el futuro.

En el acto ha estado presente una amplia representación del sector de la hostelería de Jerez, entre ellos, miembros de la directiva de esta asociación, como su presidente Alfredo Carrasco, empresas patrocinadoras y colaboradores del colectivo, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La alcaldesa ha destacado la importancia de esta presentación para el sector de la hostelería y ha felicitado a la asociación por su nuevo logo, que en su opinión "refleja su compromiso con la ciudad y simboliza su solidez y fortaleza en un momento clave para Jerez", que aspira a ser Capital Española de la Gastronomía 2026 y Capital Europea de la Cultura 2031.

En este sentido, ha resaltado que su nueva marca, "elegante y emotiva", representa "el impulso y la renovación de la asociación y demuestra la capacidad de innovación del sector hostelero en Jerez".

Durante su intervención, la alcaldesa ha agradecido al colectivo el trabajo conjunto que viene realizando con el teniente de alcaldesa de Turismo en la elaboración de forma participativa del documento de la candidatura a Capital Española de la Gastronomía, y que recoge propuestas de asociaciones, instituciones y consejos reguladores.

Este documento será registrado en el correspondiente Ministerio el próximo mes de septiembre, aunque antes se llevará a la Mesa de Turismo para su revisión, y será presentado a los portavoces de los grupos políticos. La intención, ha dicho la alcaldesa, es que sea un documento "con el que todos nos sintamos satisfechos", porque "está concebido como un proyecto de ciudad que requiere del máximo apoyo institucional, pero también del apoyo de las distintas organizaciones".

Igualmente, García-Pelayo ha destacado la labor de la hostelería de Jerez durante la pandemia, donde "muchos empresarios demostraron que son auténticos héroes y colaboraron anónimamente para ayudar a quienes lo necesitaban". "A partir de ahí, que sepáis que la ciudad está de vuestro lado, y que compartimos el objetivo de que Jerez crezca, que siempre avance", ha manifestado.

Por último, ha felicitado a Antonio Ramírez, del Tabanco el Pasaje, por su reciente nombramiento como Rey Mago de Jerez, reconociendo su trayectoria y el valor de su tabanco centenario.

Por su parte, Alfredo Carrasco ha destacado el crecimiento de la Asociación de la Hostelería de Jerez desde sus inicios, algo que se ha debido "al trabajo constante, al diálogo y a la escucha activa de los miembros del sector".

Además, ha resumido los objetivos estratégicos para posicionar a Jerez como "referente cultural y gastronómico", incluyendo la aspiración de ser Capital Europea de la Cultura en 2031 y Capital Española de la Gastronomía en 2026. En este sentido, ha recordado que la asociación "comenzó con 12 hosteleros durante la pandemia, unidos para defender el sector en un momento de incertidumbre", y que actualmente cuenta con "casi 200 aliados, socios, empresas colaboradoras y patrocinadores".

Como principales valores del colectivo, su presidente ha destacado la defensa de los intereses de todos los hosteleros, la suma de talentos y de experiencias compartidas, afrontar retos desde la unión, el compromiso con la excelencia en todo lo relacionado con la hostelería o la apuesta por la formación continua, la formación y la mejora constante para dignificar el oficio.

Asimismo, ha subrayado la importancia de la asociación como "custodio de la identidad gastronómica y cultural de Jerez".

En palabras de Alfredo Carrasco, el lanzamiento de la nueva marca supone "un paso decisivo" para alcanzar estos objetivos, reforzando la visibilidad y la fortaleza del colectivo.

El nuevo logo ha sido presentado por Juan Pedro Fernández, representante del estudio de comunicación FDZ, quien ha explicado el significado del nuevo diseño. Este responde a "un análisis profundo" sobre lo que significa la hostelería jerezana y "cómo queremos que sea percibida dentro y fuera de nuestra ciudad".

El resultado ha sido una identidad que "invita a compartir, a sumar fuerzas y a mostrar juntos la esencia de este sector".