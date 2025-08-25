Ayuntamiento destaca la importancia del Concurso Internacional de Atalaje de Tradición para Jerez (Cádiz)

El delegado de Cultura en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Francisco Zurita, en una reunión con la presidenta del Club de Enganches de Jerez, Ángeles Mata. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El delegado de Cultura en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Francisco Zurita, ha mantenido una reunión con la presidenta del Club de Enganches de Jerez, Ángeles Mata, para perfilar la celebración del VIII Concurso Internacional de Atalaje de Tradición Ciudad de Jerez, que se celebrará el próximo mes de febrero de 2026, destacando la importancia de este evento en una ciudad que tiene el caballo como una de sus principales señas de identidad.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, en la reunión se ha concretado la colaboración municipal para este concurso, que el año pasado supuso "todo un éxito", y que volverá a traer a la ciudad en febrero la estampa de enganches recorriendo las calles de Jerez.

Francisco Zurita ha felicitado al Club de Enganches de Jerez por "el magnífico trabajo que realizan en preservar un legado tan arraigado en nuestras costumbres", recordando que el caballo es "una de nuestras principales señas de identidad como pueblo".

En ese sentido, ha destacado la importancia de la celebración de este evento cuando la ciudad está preparando la candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031.

"Eventos como éste, relacionado con la tradición ecuestre de Jerez, cobran todavía más fuerza si cabe para poner de relevancia el liderazgo de Jerez en el mundo ecuestre y hacer una apuesta muy fuerte por la industria del caballo, de la que Jerez es un referente nacional e internacional", ha sostenido Zurita.

Tal y como ha dicho, el Concurso de Atalaje de Tradición Ciudad de Jerez es un certamen "consolidado y de prestigio" que atrae a la ciudad la atención de participantes, aficionados y del público en general y que contribuye a "realzar a Jerez como capital del caballo y ciudad de gran tradición en el arte del atalaje".

Además, se ha recordado también el impulso que ha dado el gobierno municipal a la Mesa Institucional del Caballo y a la red Euro Equus para preservar y poner en valor el patrimonio ecuestre europeo, y el deseo de impulsar desde la presidencia que actualmente ostenta Jerez en la red nuevas dinámicas entre las ciudades miembros para conseguir "un mayor impacto y visibilidad" de la red a nivel europeo, nacional, autonómico.