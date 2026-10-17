Ayuntamiento y Diputación avanzan en medidas para promover viviendas protegidas en Jerez (Cádiz)

Imagen del primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, y la delegada de Urbanismo y Vivienda, Belén de la Cuadra, en un nuevo encuentro con el consejero delegado de la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo de Cádiz, José Manuel Cossi. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez y la Diputación Provincial de Cádiz han concretado nuevas iniciativas que permitan incrementar la oferta de vivienda protegida en la ciudad. El primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, y la delegada de Urbanismo y Vivienda, Belén de la Cuadra, han mantenido un nuevo encuentro con el consejero delegado de la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo de Cádiz, José Manuel Cossi, en la que se ha profundizado en las líneas de cooperación abordadas durante el reciente encuentro con la alcaldesa, María José García-Pelayo.

Como ha explicado el teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, esta nueva sesión, que se produce como continuación de la anterior, ha permitido "avanzar hacia un planteamiento más concreto", en el que se ha analizado la disponibilidad de suelo finalista que tiene el Ayuntamiento en el término municipal de Jerez y que podría destinarse a la construcción de nuevas promociones residenciales protegidas en régimen de venta, según ha recogido el Consistorio en una nota.

"Este nuevo encuentro refuerza la voluntad de mantener una línea de trabajo compartida, basada en la cooperación institucional y en la búsqueda de fórmulas que permitan convertir las oportunidades que ofrece el suelo público de Jerez en nuevas viviendas protegidas en régimen de venta", ha señalado.

En este sentido, ambas administraciones han estudiado una posible fórmula de colaboración mediante la cual el Ayuntamiento de Jerez cedería, a través del correspondiente acuerdo plenario, el uso de parcelas municipales finalistas, es decir, terrenos que reúnan las condiciones urbanísticas necesarias para iniciar su edificación.

Por su parte, la Diputación Provincial de Cádiz, a través de su Empresa Pública de Vivienda, asumiría la redacción de los proyectos, la tramitación de las correspondientes licitaciones y la comercialización de las viviendas resultantes.

De esta forma, esta fórmula de colaboración permitiría sumar los recursos y capacidades de ambas instituciones para facilitar la puesta en marcha de nuevas promociones, aprovechando la disponibilidad de suelo público municipal ya urbanizado y la experiencia de la empresa provincial en el desarrollo y gestión de actuaciones residenciales.

Para Agustín Muñoz, el encuentro ha supuesto, por tanto, "un nuevo avance en las conversaciones iniciadas entre las dos administraciones, demostrando que comparten el objetivo de definir y ofrecer oportunidades reales para transformar los terrenos disponibles en proyectos de vivienda que puedan dar respuesta a la demanda existente en Jerez".

Asimismo, ha subrayado que, "ahora más que nunca, la colaboración entre administraciones es fundamental en un contexto en el que el acceso a la vivienda constituye una de las principales preocupaciones de numerosas familias".

Es por ello, que el Ayuntamiento de Jerez y la Diputación Provincial han coincidido en la importancia de seguir trabajando de la mano y sumando recursos para que la promoción de vivienda protegida sea una realidad.

En esta línea, Agustín Muñoz ha subrayado que ambas administraciones continuarán avanzando en el estudio de las parcelas susceptibles de incorporarse a esta iniciativa y en los procedimientos administrativos y técnicos necesarios para hacer posible su desarrollo.