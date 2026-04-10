El Ayuntamiento dobla el servicio de autobuses urbanos desde Guadalcacín al centro de Jerez los días laborables

Autobús urbano que va de Guadalcacín al centro de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

Los usuarios de la línea 5 de los autobuses urbanos de Jerez de la Frontera (Cádiz), que une Guadalcacín con el centro de la ciudad, dispondrán a partir del próximo lunes, día 13 de abril, de un servicio reforzado con el doble de frecuencia de vehículos y la mitad de tiempo de espera.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que con esta mejora emprende la primera ampliación de las líneas de este servicio público en el marco del proceso de mejora y actualización que el Consistorio está llevando a cabo en el transporte urbano.

En este sentido, ha añadido que esta medida permitirá a los viajeros de la línea 5 disponer de un autobús cada media hora desde las 7 de la mañana aproximadamente todos los días laborables, lo que les permitirá una mayor conectividad con centros laborales, educativos, como los IES La Granja o Padre Luis Coloma, comerciales como el Mercado de Abastos, culturales como el Teatro Villamarta, y contar con una conexión intermodal con las estaciones de autobuses o de ferrocarril.

El Ayuntamiento ha recordado que el teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, y la teniente de alcaldesa de Medio Rural, Susana Sánchez, mantuvieron un encuentro con el alcalde de Guadalcacín, Salvador Ruiz, el mes pasado en el que se informó de esta mejora en el servicio de autobuses que beneficia de forma especial a la ciudadanía de esta ELA, ya que estos viajeros pasarán de contar con un autobús cada hora a disponer de este servicio cada 30 minutos.

Por su parte, el Servicio de Autobuses Urbanos de Jerez (Comujesa) ya ha publicado la información sobre esta mejora del servicio de la línea 5 en su página web www.comujesa.es y este fin de semana se procederá al cambio de horarios en los paneles informativos para dar a conocer la reducción de los tiempos de espera en las paradas.

Igualmente, se está realizando una revisión de las distintas líneas para ir reduciendo la frecuencia y dar mejor servicio a los usuarios y usuarias del autobús y en este sentido, la primera línea que se ha mejorado ha sido la número 5 Guadalcacín-centro de la ciudad.