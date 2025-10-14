Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) reafirma su compromiso con la cultura en la inauguración del Festival de Cine Con Acento

Inauguración del Festival de Cine Con Acento en Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

La tercera edición del Festival de Cine Con Acento ha arrancado este martes con un acto de inauguración celebrado en los Claustros de Santo Domingo de Jerez de la Frontera (Cádiz), una cita con la que el Ayuntamiento quiere reafirmar su compromiso con la cultura y el talento joven,

El evento, que se desarrollará en diversos espacios de la ciudad hasta el 18 de octubre, ha contado con la presencia del delegado de Cultura en el Ayuntamiento de Jerez, Francisco Zurita, y la delegada de Educación, Nela García.

En una nota, el Ayuntamiento ha detallado además que la apertura oficial ha estado presidida por las responsables del festival, Lidia María Jaime como directora, y María Espejo como directora de contenidos.

Como parte del evento inaugural, se ha abierto al público una exposición de fotografías de Carmona Otero y los trabajos del proyecto integrado de diseño de la identidad visual del festival, a cargo de los alumnos y alumnas de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Jerez.

En su intervención, el delegado de Cultura ha transmitido la felicitación municipal en nombre de la alcaldesa de Jerez y ha deseado tanto a la organización como a participantes una edición "extraordinaria, productiva y memorable". Además, ha aprovechado la ocasión para afianzar "el firme respaldo" del Ayuntamiento a la iniciativa, destacando "su valor estratégico".

Proyectos como este, ha señalado "suman y proyectan una imagen positiva de Jerez, recordándonos la importancia de la cultura en nuestro camino hacia el título de Capital Europea de la Cultura 2031".

Además, ha asegurado que es "un día de gran alegría" porque este festival "viene para quedarse". "Ha llegado a su tercera edición con un crecimiento exponencial importante y está consolidado. Tiene un porvenir muy rico y prometedor", ha añadido.

Zurita ha puesto en valor "el papel crucial de la gente joven, de los jóvenes jerezanos y andaluces, que son parte fundamental del motor creativo de este sector", al tiempo que ha subrayado la importancia de la industria del cine para Jerez, tanto por los beneficios económicos que genera como por la proyección que ofrece de la ciudad a nivel nacional e internacional.

"La juventud es nuestro futuro, si apostamos por la juventud aquí tiene una oportunidad para soñar para un día ser grandes directores o figuras dentro d la industria del cine", ha enfatizado Nela García, quien ha señalado que este festival es "un referente para Jerez y de Jerez para todo el mundo".

En ese sentido ha explicado que los festivales de cine "permiten potenciar esta industria, que son miles de puestos de trabajo, de empresas autónomas, y también permite implementar la formación".

El evento se desarrolla en distintos equipamientos culturales repartidos por la ciudad, acercando la actividad cultural a puntos más lejanos del centro y diseminados.