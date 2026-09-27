El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) realiza actividades sobre el arbolado y el río Guadalete en los centros educativos

Actividades sobre el arbolado y el río Guadalete en los centros educativos de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través del Área de Coordinación de Servicios Públicos y Desarrollo Sostenible, dirigida por Jaime Espinar, ha llevado a los centros educativos un calendario de actividades relacionadas con el conocimiento y la preservación del medio ambiente para, una vez iniciado el curso escolar, "continuar adelante con su programa de formación integral y concienciación del alumnado".

En una nota de prensa, el Consistorio ha especificado que se trata de varias actividades que ya fueron ofrecidas el curso pasado 2025-2026 en el marco de la oferta educativa municipal 'Jerez Educa'. Concretamente, la visita guiada al Parque del Retiro, la propuesta 'Conoce los árboles de tu cole' y una charla sobre el río Guadalete.

En este sentido, Espinar ha agradecido la "buena acogida que estas propuestas han vuelto a tener por parte de los centros" y ha resaltado que "este tipo de actividades constituyen una herramienta y una oportunidad magnífica para formar y concienciar al alumnado sobre la importancia de nuestro entorno natural y la necesidad de caminar hacia una ciudad cada vez más verde".

De este modo, ha alentado a los equipos directivos y a los claustros de los centros a que "continúen solicitando estos programas que estarán de nuevo este curso al alcance de las comunidades educativas" en la nueva edición de la oferta educativa municipal 'Jerez Educa' con el fin de que el alumnado "disfrute y complete su formación en materia de medio ambiente, conociendo mejor el medio natural de nuestra ciudad".

En esta segunda quincena del mes de septiembre se han desarrollado varias sesiones de estos programas de educación ambiental en los CEIP Las Granjas, La Marquesa, el CEIP Tartessos y El Retiro y en los próximos días hasta mediados de octubre también tendrán lugar, según el programa previsto, en los IES Savater, Lola Flores, CEIP Blas Infante, CEIP Guadalete, Isabel La Católica y el colegio Altillo School y los Ceper Victoria Alba y San Juan de Dios.