Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) reformará los mostradores de los puestos del Mercado Central para mejorar su accesibilidad

Archivo - Fachada exterior del Mercado Central de Abastos de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) va a acometer nuevas reformas en el Mercado Central de Abastos que van a consistir en trabajos de adaptación y mejora de la accesibilidad de los mostradores de los puestos de frutas y verduras.

La actuación se pondrá en marcha "en breves fechas", una vez que ha sido adjudicada en Junta de Gobierno Local por un importe de 12.000 euros, ha informado el Ayuntamiento en una nota.

Esta intervención, tal y como ha explicado la delegada de Comercio y Consumo en el Ayuntamiento, Nela García, se enmarca dentro de la prioridad del gobierno municipal de "seguir renovando y actualizando unas instalaciones que constituyen un pilar fundamental de la economía local y para el desarrollo del comercio del centro".

Las obras consistirán en la modificación de la zona de entrada de los mostradores de los diferentes puestos para posibilitar que sus adjudicatarios puedan acceder a su interior con mayor facilidad y comodidad.

Con estos trabajos, según ha afirmado Nela García, "estamos dando respuesta a las demandas y necesidades de los comerciantes del Mercado Central de Abastos", que venían demandando la adaptación de sus mostradores para que puedan entrar y salir de sus puestos "de manera más fácil y accesible, sin tener que inclinarse o agacharse".

De esta forma, "seguimos avanzando en la modernización de nuestro Mercado Central, no sólo para que se convierta en un espacio comercial de referencia y que atraiga a un mayor número de clientes, sino también para que los comerciantes puedan realizar su labor diaria en mejores condiciones", ha continuado la delegada municipal.

En otro orden de cosas, y entre los asuntos destacados de la Junta de Gobierno Local, se ha aprobado la concesión de la licencia urbanística para la reforma integral de dos edificios hoteleros de tres estrellas situados en la calle Higueras. La propuesta, presentada por un mismo promotor, contempla la reforma interior integral de ambos establecimientos para adaptarlos a la normativa vigente y mejorar la calidad de las instalaciones y los acabados.

Asimismo, se ha aprobado la adjudicación a favor del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora de la concesión administrativa de ocupación de los terrenos destinados a la instalación de la escultura de la Virgen María Auxiliadora, que irá situada en la glorieta que lleva su nombre, ubicada en la intersección con las avenidas María Auxiliadora, Federico García Lorca e Ingeniero Ángel Mayo.

Cabe recordar que este centro educativo celebró en 2022 el 125 aniversario de la presencia salesiana en la ciudad, y que solicitó al Ayuntamiento autorización para la instalación de esta escultura como parte de los actos destinados a conmemorar esta efemérides.