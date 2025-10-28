El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) refuerza la limpieza de imbornales ante la previsión de lluvias

Un operario de Aquajerez en las tareas de limpieza de alcantarillas e imbornales ante la previsión de lluvias. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través de Aquajerez, la empresa que gestiona el Servicio Municipal de Aguas, está reforzando la limpieza de las redes de saneamiento, alcantarillado e imbornales para prevenir la acumulación de grandes bolsas de agua en la red viaria ante la previsión de lluvias esta semana.

De esta manera se están acometiendo estos trabajos, con mayor incidencia en las zonas más sensibles de la localidad, ha indicado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

A este respecto se ha señalado que "durante todo el año" Aquajerez desarrolla un programa de limpieza de estas infraestructuras para preservar su mantenimiento en toda la ciudad, evitando que la acumulación de suciedad, hojas y residuos obstruyan los sistemas de drenaje de las calles y permitiendo que el sistema de alcantarillado funcione "de manera eficiente", facilitando la evacuación del agua.

Este trabajo de mantenimiento de los sistemas de drenaje de las calles de Jerez se realiza "constantemente y de forma continuada", rotando la atención y las labores de limpieza por los distintos sectores. En conjunto, Aquajerez actúa en los 728 kilómetros de red de saneamiento de la ciudad y en 31.139 imbornales.

No obstante, pese a este trabajo continuado durante todos los días del año, Aquajerez ha activado un plan para comprobar el estado óptimo de las redes de saneamiento e imbornales ante las noticias sobre los frentes de lluvia que podrían afectar en estos días a Jerez.

Estos trabajos se están focalizando "de forma especial" en los puntos más susceptibles de acumulación de aguas pluviales para favorecer el drenaje en el menor tiempo posible en caso de grandes aguaceros.