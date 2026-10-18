El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) toma medidas para mejorar la seguridad vial y espacios verdes en El Pimiento

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, acompañada de miembros del Gobierno municipal, ha realizado una visita técnica a la barriada El Pimiento. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, acompañada de miembros del Gobierno municipal, ha realizado una visita técnica a la barriada El Pimiento para conocer de primera mano la situación de esta zona de Jerez y sus necesidades más importantes acompañada por miembros de la Asociación de Vecinos Las Aguas, que preside Juan González de Quevedo.

La primera edil ha dado las gracias a la asociación de vecinos por su atención a las necesidades de esta barriada y su interés para mejorarla y, en definitiva, para mejorar Jerez. En el marco de esta visita, María José García-Pelayo ha avanzado que "el Ayuntamiento va a continuar adelante realizando una serie de actuaciones, con el fin de seguir dando respuesta a necesidades de la barriada El Pimiento, en lo que se refiere a materias como seguridad vial, limpieza y espacios verdes, entre otras".

La alcaldesa ha señalado que durante estos años de la presente legislatura, el Ayuntamiento ha realizado en la barriada El Pimiento diversas actuaciones para mejorar el día a día de sus vecinos y vecinas. Entre otras, se han acometido sucesivas intervenciones para la desratización y desinsectación de la zona, se han tapado arquetas en mal estado y se ha incrementado la presencia policial. Asimismo, se han instalado pasos peatonales elevados en el entorno de El Pimiento y el Cementerio Nuestra Señora de La Merced.

Por otro lado, y por parte de la Junta de Andalucía, se ha construido la vía ciclopeatonal Jerez-La Barca de la Florida en la A-2003, que pasa por la barriada El Pimiento, con una inversión de 5,3 millones de euros (con cofinanciación europea a través de los fondos Next Generation) y se ha renovado y reforzado la iluminación de esta vía entre los puntos kilométricos 2 y 4, por valor de 130.527 euros, con la instalación de 76 puntos de luz sostenibles.