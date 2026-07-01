El Ayuntamiento de Jerez refuerza el alumbrado público y mejora servicios públicos en Vista Alegre

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JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Jerez, Jaime Espinar, ha señalado, tras una visita a la barriada de Vista Alegre, que el Consistorio va a continuar adelante con las mejoras de los servicios públicos en esta zona de Jerez, ubicada entre San Telmo y Estancia Barrera.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, Espinar ha asegurado tras una reunión con los representantes de esta barriada que los vecinos de este entorno van a ver "cómo continúan las mejoras en los servicios públicos" y ha explicado que de acuerdo con el compromiso que tenían se han realizado hasta el momento una serie de trabajos en materia de arbolado y parte de unas obras en materia de mejoras de acerado.

Jaime Espinar ha añadido que "hay que continuar adelante con la mejora de estos servicios públicos" y, en ese sentido, ha anunciado que "los próximos días se van a llevar a cabo nuevas actuaciones en la barriada Vista Alegre para mejorar el día a día de sus vecinos".

Así, ha explicado que por un lado se va a actuar en una finca abandonada para desbrozar y limpiar la misma, "tal y como demandan los vecinos de esta zona", y también se va a continuar con la mejora del alumbrado de esta barriada, concretamente en la zona trasera de los bloques, "que igualmente están solicitando las personas que viven en este entorno para mejorar no sólo la visibilidad, sino también contribuir a la seguridad de la zona".

Asimismo, ha recordado que el Ayuntamiento ya viene trabajando en la mejora del pavimento de varias calles y reforzando el alumbrado y los servicios públicos en Vista Alegre para incentivar la accesibilidad y el mantenimiento de las calles y zonas verdes y la habitabilidad en la barriada, mejorando el uso y disfrute de los espacios públicos.