El Ayuntamiento de Jerez señala que la licitación de los nuevos 25 autobuses queda paralizada "tras recurrirla el PSOE"

Archivo - Jaime Espinar en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha anunciado que la licitación de los 25 nuevos autobuses que servirán para renovar la flota de manera completa "ha quedado suspendida de manera temporal debido a dos recursos presentados por los consejeros del PSOE en el Consejo de Administración de Comujesa".

En una nota, el Ayuntamiento ha explicado que los consejeros del PSOE José Antonio Díaz y Carmen Collado han presentado sendos recursos ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (Tarca) que ha hecho que el proceso, iniciado el 20 de octubre y que estaba a pocos días de cerrar el plazo de presentación de ofertas, haya queda paralizado hasta que se resuelvan estos recursos.

Por su parte, el vicepresidente de Comujesa, Jaime Espinar, ha lamentado esta actuación que "sólo quiere conseguir que la llegada del resto de la flota de autobuses nuevos hasta completar los 50 se retrase", algo que "únicamente perjudicará a los jerezanos", considerando que "se trata de un recurso infundado".

Espinar ha indicado que "no sorprende que el PSOE haya recurrido a esta licitación ya que no es la primera vez que lo hace", recordando que "a principios de este año hicieron lo mismo para evitar la llegada de los primeros 25 autobuses nuevos que ya se encuentran circulando por la ciudad".

En este sentido, ha lamentado que "lo que si consiguieron fue retrasar esa llegada y que se haya generado un verano caótico, ya que, como todos los jerezanos saben, se han tenido que retirar hasta nueve autobuses turcos que el propio PSOE compró por poner en riesgo la integridad física de conductores y usuarios".

Por todo ello, Jaime Espinar ha pedido al PSOE que "recapacite y piense" en que "estas actuaciones solo consiguen que el jerezano no pueda disfrutar de manera completa de un servicio de transporte público de calidad, como ya ha comenzado a hacer desde hace una semana con la puesta en funcionamiento de 12 autobuses nuevos que se ampliarán hasta 25 en las próximas semanas".

"Su manera de hacer una oposición destructiva solo retrasará lo inevitable, que Jerez tenga el 100% de su flota renovada antes de que acabe la legislatura", ha concluido.