Una exposición muestra la "historia viva" del Mercado de Abastos de Jerez (Cádiz) a través de recortes de periódicos

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en la inauguración de una exposición sobre el Mercado Central a través de recortes de periódico. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha inaugurado la exposición 'Historia Viva', una muestra en la que a través de recortes de periódicos se enseña la evolución del Mercado Central de Abastos y con ello de la propia ciudad a lo largo de los años.

La exposición ha sido organizada desde la Delegación municipal de Empleo, Comercio y Consumo en colaboración con Diario de Jerez con motivo de la conmemoración del 140 aniversario del Mercado Central de Abastos y de los 40 años que cumple el periódico de la ciudad, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

En su intervención, García-Pelayo ha felicitado a Diario de Jerez por su aniversario y ha mostrado la importancia de que un evento como este incorpore también la cultura, recordando la aspiración a ser Capital de la Cultura en el año 2031, señalando que con esta exposición de documentos, "lo que hacemos es traer la cultura, la cultura en este caso periodística, al interior del mercado central".

"Es una iniciativa muy bonita, una iniciativa que nos permite recordar nuestra historia como ciudad, nuestra historia de la mano del mercado, y donde se va viendo la evolución que ha ido sufriendo a lo largo de los años", ha afirmado la alcaldesa.

Además, ha asegurado que al ser Jerez ya Capital Gastronómica 2026, la apuesta por el mercado será "una apuesta que multiplicaremos". En ese sentido ha resaltado que se ha recuperado el mercado "como un centro no solamente de compra en nuestra ciudad, sino también como un espacio de encuentro, de convivencia y como un espacio al que pueden venir todos los jerezanos".

García-Pelayo ha avanzado que se trabaja también en la reactivación del Mercado de La Plata gracias a la recepción de inversiones europeas. Según sus palabras, "queremos que Jerez vuelva a ser la ciudad de los mercados y espero que con esos fondos EDIL podamos recuperar un mercado en un barrio, en la zona oeste, que está cerrado desde hace años".

Sobre este espacio, ha señalado que se va a convertir en un mercado que "va a conjugar el kilómetro cero, como siempre con productos saludables, productos a buen precio, productos de calidad, con la artesanía", por lo que "tendremos otro diseño de mercado, distinto al modelo del central".

Al mismo tiempo, ha recordado la reciente reapertura del Mercado de Federico Mayo, en la zona sur, defendiendo que todas estas actuaciones son "una apuesta importante por los autónomos".

Por su parte, Daniel Lamparero, director de Diario de Jerez, ha agradecido al Ayuntamiento el hacer partícipe a su periódico de este acontecimiento y ha señalado que la misión de esta publicación "ha sido siempre narrar la crónica de la ciudad". "Desde que empezó el Diario nuestra intención ha sido formar parte de la vida de esta ciudad y, si hablamos de formar parte de la vida de la ciudad, está claro que el Mercado de Abasto, o la plaza como yo la conocía de pequeño, forma parte de la vida porque es el corazón del centro y lo que se ha intentado es reflejar el latir de ese corazón con estos reportajes", ha expresado.

LA HISTORIA DEL MERCADO EN IMÁGENES

La muestra inaugurada este martes ofrece un recorrido por la evolución de la Plaza de Abastos a través de 25 noticias destacadas que fueron publicadas en este medio de comunicación desde su año fundacional hasta la actualidad, ofreciendo al público la idea de "una historia compartida".

Diario de Jerez fue fundado en 8 de abril de 1984 y la noticia más reciente que se puede ver está relacionada con la celebración del 140 aniversario de este emblemático equipamiento público, con el descubrimiento de una placa conmemorativa que tuvo lugar el 4 de mayo del presente año.

'Historia Viva' relata la trayectoria del Mercado Central de Abastos mediante una selección de noticias vinculadas con la gestión de estas instalaciones, que se exhiben en reproducciones de gran tamaño en la zona de acceso por la parte de la iglesia de San Francisco.

El material proviene de las publicaciones en este medio escrito durante las cuatro últimas décadas y en los paneles se pueden encontrar firmas destacadas del periodismo jerezano como son Gloria Moreno, Roxana Sáez, Raquel Benjumeda, Ana Villegas, Ángel Espejo, Manuel Moure o Domingo Díaz, entre otros nombres.

La muestra se enmarca en la programación municipal del 140 aniversario de este referente comercial de la ciudad, un calendario de actividades que está desarrollando más de 50 propuestas desde hace seis meses para reconocer la aportación de este enclave a la vida social y económica de Jerez.

La exposición 'Historia viva' podrá visitarse hasta finales de diciembre, en horario de 08,30 horas a 15,00 horas, de lunes a sábado, coincidiendo con el horario de apertura del Mercado Central de Abastos.