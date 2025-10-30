El Festival de Cultura Lgtbiqap+ Diverso aunará cine, música y gastronomía del 13 al 16 de noviembre en Jerez (Cádiz)

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Jerez, Jaime Espinar, y la de Igualdad, Susana Sánchez, junto a la presidenta de Jerelesgay, Susana Domínguez, y su vicepresidente, Salvador Mena. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El Festival de Cultura Lgtbiqap+ Diverso Jerez ofrecerá del 13 al 16 de noviembre proyección de cortometrajes, música, actividades gastronómicas y más acciones lúdicas con el objetivo de "seguir sumando sensibilización y alianzas a favor de la diversidad" y fomentando una ciudad "cada día más libre de cualquier tipo de discriminación" contra las personas del colectivo.

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha explicado en una nota que colabora con la asociación Jerelesgay en una programación que se celebrará en diferentes espacios del centro de la ciudad para promover la diversidad, la inclusión y el respeto hacia las personas de la comunidad Lgtbiqap+.

Además, con la organización de este festival, Jerelesgay ofrece su apoyo a la candidatura Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura, como ciudad "comprometida con la inclusión, la diversidad y la convivencia".

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos en el Ayuntamiento, Jaime Espinar, y la teniende de alcaldesa de Igualdad, Susana Sánchez, han presentado esta programación junto a la presidenta de Jerelesgay, Susana Domínguez, y su vicepresidente, Salvador Mena.

Jaime Espinar ha destacado que este festival es "un compromiso de Jerez con la diversidad, con la inclusión y con la libertad de ser y de sentir", recordando que ese es "el mismo compromiso" que llevó a la ciudad hace 25 años a ser "la primera de España en colocar la bandera arcoiris en el balcón del Ayuntamiento".

"Jerez siempre ha sido abierta y acogedora y tierra de libertad", ha expresado el teniente de alcaldesa, añadiendo que con esta iniciativa se da "un paso más" al crear un festival de cultura diversa que "es parte de ese patrimonio cultural europeo con el que aspiramos con nuestra candidatura a Capital Europea de la Cultura".

Jaime Espinar ha invitado a toda la ciudadanía a participar en las actividades, recordando que "la cultura, cuando es libre y compartida, es la mejor herramienta para conseguir una sociedad mejor, que es a lo que aspiramos".

La teniente de alcaldesa de Igualdad y Diversidad ha dado las gracias a Jerelesgay por su trabajo y al club Pandora por su colaboración, señalando que están "muy orgullosos y orgullosas" de colaborar con este festival que pretende "conectar" a la comunidad Lgtbiqap+ con la ciudadanía y "erradicar estereotipos".

Además, ha recordado que en el marco de la candidatura Jerez 2031 todas estas actividades "suman", reconociendo también que en Jerelesgay "fueron unos visionarios" al incluir una ruta gastronómica en este festival "con tapas arcoíris" cuando la ciudad ya es Capital Española de la Gastronomía en 2026.

Este festival "va a ser un momento de reivindicación, de sensibilización, de lucha y de visibilidad del colectivo", ha transmitido Susana Sánchez, a la vez que ha animado a toda la ciudadanía de Jerez a participar en las diferentes actividades previstas.

La presidenta de Jerelesgay ha destacado la cultura como "herramienta de transformación social", y ha explicado que este festival ha surgido "al amparo" de la candidatura Jerez 2031. Para ello, ha señalado, se ha ampliado la exposición de arte y la cultura con la visión del colectivo Lgtbiqap+ y "la hemos lanzado a la calle".

En ese sentido, ha argumentado que el festival "no va dirigido sólo a este colectivo, sino a toda la ciudadanía", invitándola a participar del mismo.

El vicepresidente de Jerelesgay ha repasado la programación del festival, donde desde la organización se ha valorado la importancia de "intentar crear espacios seguros para que nuestra comunidad esté cómoda", así como mostrar "cómo es la cultura que nosotros vivimos".

Salvador Mena ha invitado a toda la ciudadanía a participar en esta primera edición del evento, que espera que sea "el inicio de un festival que dure durante muchos años".

PROGRAMACIÓN DEL FESTIVAL

El Festival de Cultura Lgtbiqap+ Diverso Jerez comenzará el jueves 13 de noviembre a las 18,30 horas en el Palacio de Villapanés con la proyección de varios cortos de temática Lgtbi. Se trata de los cortometrajes 'Luces del Arcoiris', 'Talifanes', de Nicolás Gutiérrez, y 'Amo cada átomo de tu cuerpo', de Alejandro Lobo.

El viernes 14 de noviembre a las 20,30 horas, el café-bar El Bujío acogerá el concierto de Silvia Bouzo, y el sábado a las 11,00 horas se celebrará la actividad 'Orgullo de Mercado', en el que Minerva Lazangre y Ecclesia interactuarán con el público y cocinarán para ellos en el propio mercado.

A las 18,00 horas, tendrá lugar en la Plaza del Banco el 'Peluquitas Fest', con la colaboración de Pandora y la presencia de Naomi Nattrix, Denna Citron, Minerva Lazangre, Ecclesia, Drag Mia, Alyssa Larisa, Rosse Diavalon, DJ Joseppe de Pueblo, Manuela Versace, Victoria Exótica y Lola La Salvaora. También participará en este espectáculo la artista drag y plástica Onyx, conocida a nivel nacional por su participación en la segunda temporada de Drag Race España.

El domingo 16 de noviembre a las 13,00 horas se celebrará en la Plaza Cruz Vieja la I Ruta Gastronómica Arcoíris. Posteriormente, a las 16,30 horas, tendrá lugar el evento San Miguel En Tacones Free Tour Travesti, con Naomi Nattrix y Minerva Lazangre. Esta actividad consistirá en un recorrido guiado por los lugares más emblemáticos del barrio.

Este Festival de Cultura Lgtbiqap+ Diverso Jerez se celebra con el apoyo del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento, y propone el seguir sensibilizando para promover la diversidad, la inclusión y el respeto hacia las personas del colectivo.

Así, como ha indicado el Ayuntamiento, el proyecto no solo busca resaltar la contribución de la comunidad Lgtbiqap+ a la sociedad, sino que también pretende abordar "las profundas desigualdades y la discriminación que todavía enfrentan muchas personas debido a su identidad de género u orientación sexual".

Desde Jerelesgay han reivindicado "el potencial de la cultura para inspirar a las personas, alentarlas a compartir sus historias y a crear conexiones significativas, cultivando un sentido de comunidad y pertenencia, donde todos puedan sentirse cómodos siendo quiénes y cómo son".