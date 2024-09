Jerez aprueba una subida de la tasa del agua con medidas para amortiguar sus repercusiones a la ciudadanía

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado este viernes la actualización en la tasa del agua en baja y del servicio de alcantarillado y depuración que supondrá una subida de en torno a "3,50 euros al mes" en el recibo de este servicio, y que se acompaña de una serie de medidas compensatorias para amortiguar "al máximo" las repercusiones de esta actualización y que "afecte lo menos posible a los ciudadanos".

La actualización de las ordenanzas contempla también que los edificios que dependen de administraciones públicas con sede en Jerez tendrán "una mayor repercusión" en el recibo, así como las grandes empresas, ha indicado en una nota el Ayuntamiento.

Asimismo, se prevé que los pisos y apartamentos turísticos "paguen un porcentaje mayor", mientras que se aplicará un recargo al consumo excesivo de agua de tal manera que se penalicen las malas prácticas en relación al consumo de agua.

El Ayuntamiento ha detallado que se ha actualizado, con el voto favorable del Partido Popular y la abstención de Vox, la Ordenanza Municipal 5.01 reguladora de la prestación del servicio de abastecimiento de agua en baja, así como la Ordenanza 5.02 reguladora de la prestación del servicio de alcantarillado y depuración.

La aprobación de estas nuevas ordenanzas se debe a la no actualización al IPC de la tarifa del agua "en los últimos años por parte del anterior Gobierno", al encarecimiento de los servicios y a la subida extraordinaria del canon aplicado a los ayuntamientos por parte del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, todo ello, "en un contexto de situación de grave sequía".

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha analizado la situación de partida para actualizar esta tasa, asegurando que su Gobierno ejecuta esta medida "por responsabilidad y para no hipotecar el futuro de los jerezanos".

Así, ha señalado al "encarecimiento de los precios, el incremento del IPC y de los materiales", que ha provocado que "todos los ayuntamientos de España, independientemente de su signo político y la prestación del servicio, hayan tenido que actualizar sus tasas". Además, se ha referido a otros factores como la repercusión de la subida del Consorcio de Agua, motivado en parte por la excepcional sequía.

A este respecto, ha manifestado que "ahora se ha puesto sobre la mesa la necesidad de mejorar las infraestructuras del agua", un tema que "se ha obviado sistemáticamente por parte del PSOE tanto en Andalucía como en el Gobierno de España", ha criticado. En ese sentido, ha comentado que "hace poco" la ciudad ha sufrido la rotura de una serie de tuberías "que databan de 1950", por lo que "se hace necesario invertir en agua y no sólo durante un periodo de sequía".

Otro factor que afecta a este Ayuntamiento es que la no subida del IPC le ha supuesto "un coste de siete millones de euros aproximadamente", y para el año que viene, esta "no subida del IPC supondría un coste adicional de en torno a diez millones de euros", ha denunciado Espinar. Este déficit, ha dicho, "repercute en todos los jerezanos independientemente de su condición social".

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos también ha recordado que "según el informe económico, la subida de la tasa del agua aprobada por el Gobierno del PSOE repercutía en la subida del Consorcio en dos céntimos a los grandes tenedores, pero el déficit lo pagaban todos los jerezanos".

"Nosotros recogemos nuevas bonificaciones, se incrementa la ayuda social directa a las familias vulnerables, la subida de la bonificación a las familias numerosas, se crea un fondo social de 25.000 euros, ponemos el foco en el ahorro de agua con la premisa de que pague más quien más tiene, de hecho las administraciones públicas pagarán el doble", ha argumentado el responsable municipal, que ha estimado que el aumento a los jerezanos será "de 3,5 euros al mes".

El teniente de alcaldesa también ha aclarado que el Partido Popular "votó en contra" de la aplicación del IPC en la anterior legislatura en que se realizó una votación conjunta en la que incluía una contratación en el Consorcio y que en la siguiente votación "se abstuvieron porque el Consorcio no traía inversiones para la ciudad". Ahora, ha afirmado, el Consorcio "trae inversiones para la ciudad y contrataciones que no son para amiguetes del PSOE".

Espinar también ha aclarado que los siete millones de deuda por la no subida del IPC corresponden al 2022 "porque el Gobierno del PSOE autorizó esta deuda", mientras que el Ejecutivo del PP "no ha autorizado la deuda que nos ha planteado Aquajerez para este 2023".

En el caso de Jerez, tal y como ha explicado, "la situación es aún más compleja" porque "desde el año 2016 no se ha subido el IPC, no se ha actualizado, y estas cantidades que no se han actualizado, evidentemente no la están pagando los ciudadanos sino el Ayuntamiento".

Igualmente, ha recordado la adopción de una serie de medidas compensatorias para amortiguar "al máximo" la actualización de la tasa y que afecte lo menos posible a los ciudadanos.

A las familias con dificultades económicas "no les afectará esta actualización", de tal manera que las familias con menos recursos "no pagarán más agua ya que la ayuda social directa que recibirán se verá incrementada".

Asimismo, se ha alcanzado un acuerdo con Aquajerez para la creación de un "fondo social" que con cargo al contrato del agua "ayudará a las familias con necesidades económicas y podrá hacerse extensible a familias numerosas que lo necesiten". Éste estará dotado con 25.000 euros para dar soporte a familias con menos recursos y a familias numerosas en casos de emergencia.

Tras la reforma de la ordenanza, aquellos que lleven a cabo "un consumo eficiente" no verán incrementado su recibo. "Se trata de premiar al que menos gaste (por debajo de los 14.000 litros)", ha señalado.

Por ello, según ha explicado, "aquellos que pasen a tener un consumo eficiente, verán compensada la actualización de la tasa" ya que "existe una rebaja para los que lleven a cabo un consumo responsable, que verán que sus recibos no cambiarán". Para llegar a más domicilios, se lanzará desde el Ayuntamiento una campaña de concienciación e información sobre consumo responsable, por lo que quienes cumplan, "podrán alcanzarlo".