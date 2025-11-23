Jerez (Cádiz) acoge el del séptimo Cross Escolar Chapín Memorial Dani Barroso

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El delegado de Deportes del Ayuntamiento de Jerez (Cádiz), Tomás Sampalo, y la delegada de Educación, Nela García, han asistido a la celebración del 'VII Cross Escolar Chapín Memorial Dani Barroso' que ha tenido lugar en la Pradera Laura Delgado 'Bimba' del Complejo Deportivo Municipal de Chapín, con la participación de más de 3.000 escolares de 31 centros educativos y personas con discapacidad pertenecientes a asociaciones como Afanas, Afamedis y Upacesur.

Según ha informado el consistorio jerezano en una nota, esta prueba, basada en una modalidad de atletismo, se ha consolidado como un evento fundamental en el calendario deportivo-educativo de la ciudad, y está enmarcada dentro de la programación de 'Jerez Educa' para el curso académico 2025-2026, hecho que pone de relieve el trabajo transversal de las delegaciones municipales de Educación y Deportes para ofrecer actividades extraescolares de alto valor pedagógico.

En este sentido, la delegada de Educación ha subrayado el carácter formativo de esta cita deportiva, agradeciendo la aportación de la Delegación de Deportes a los programas educativos municipales y la implicación de toda la comunidad educativa bajo la perspectiva de alcanzar un aprendizaje integral.

"Educar a través del deporte es educar en valores tan fundamentales como la convivencia, el respeto y el esfuerzo con lo que suponen los entrenamientos, lo que supone competir con cariño y respetando a todos los compañeros" ha destacado García, quien ha afirmado que "ver tanta vida y tanta energía aquí concentradas es maravilloso y un orgullo para la ciudad de Jerez".

Por su parte, el delegado de Deportes ha resaltado la "emotividad" que envuelve a esta competición participativa, ya que es la segunda edición dedicada a Dani Barroso, quien fuera empleado municipal del área de deportes. "El 'Cross Escolar' tiene un sentido muy especial porque lleva el nombre desde hace dos ediciones de Dani Barroso. Él era un compañero nuestro de la Delegación de Deportes que hace dos años se fue al cielo y hoy están aquí sus padres y su esposa, incluso uno de sus hijos ha corrido en la prueba; con lo cual, hay una gran carga emocional", ha expresado.

Sampalo también ha hecho hincapié en la elevada participación con la que ha contado en esta ocasión 'Cross Escolar Chapín Memorial Dani Barroso' y en su dimensión inclusiva, manifestando que "es el evento más entrañable que montamos porque más de 3.000 alumnos y alumnas participan junto a niños y niñas con capacidades distintas de diferentes asociaciones de la ciudad".

Además, el delegado ha comentado que se trata de "un evento que pone en valor la Pradera Laura Delgado 'Bimba' del Complejo Deportivo Municipal de Chapín, un espacio que es único".

"Los participantes nos apuntan que es una suerte contar con este lugar en el centro de la ciudad, tener esta zona verde", ha señalado Sampalo. Ambos representantes municipales se han mostrado satisfechos por el aumento de la participación y por el entusiasmo que despierta esta carrera al aire libre, asegurando que se ha logrado "un balance muy positivo".

El 'VII Cross Escolar Memorial Dani Barroso' se ha completado con una serie de actividades paralelas que animaron a los con, por ejemplo, un escenario destinado a practicar zumba y aerobic y espacios para diversas iniciativas que estaban enfocadas a conjugar diversión, actividad deportiva, vida saludable y convivencia.

Esta 'Zona Fun' ha ofrecido bailes, coreografías y deportes alternativos, factores por los que Sampalo ha indicado que "pretendíamos que fuera una jornada healthy, una jornada sana para los escolares de nuestra ciudad".

Los alumnos que realizaron su inscripción pertenecen a 31 centros de Infantil, Primaria y Secundaria: IES Seritium, CEIP Blas Infante, Colegio Esclavas SJC, IES Almunia, CEIP Miguel de Cervantes, IES Coloma, CEIP Elio Antonio de Nebrija, Colegio Madre de Dios, Jesús-María El Cuco, CEIP Antonio Machado, Colegio Grazalema, IES Sofía, CEIP Tartessos, CEIP Juventud, IES Álvar Núñez, CC SAFA-Jerez, IES Romero Vargas, CC Mundo Nuevo, Colegio Jesús María Asunción, IES Lola Flores, CC Beaterio, CEIP San José Obrero, Sage College, IES Asta Regia, CEIP Andrés de Ribera, CC Lora Tamayo, IES Elena García Armada, CEIP Manuel de Falla, Laude Altillo School, IES La Campiña e IES Josefa de los Reyes.

Las categorías en las que se han dividido las carreras han sido: sub 10 (benjamín), sub 12 (alevín), sub 14 (infantil), sub 16 (cadete), sub 18 (juvenil) y los usuarios y usuarias de centros sociales en modalidades inclusivas.

El 'VII Cross Escolar Chapín 2025-Memorial Dani Barroso' se refuerza, año tras año, para recordar a una persona entrañable y fomentar hábitos saludables desde la infancia y la juventud en un completo homenaje que tiene como línea de salida y meta el compañerismo.