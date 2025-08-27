Jerez (Cádiz) acogerá unas jornadas para visibilizar y reivindicar el papel de la mujer en el mundo del motor

La teniente de alcaldesa de Igualdad del Ayuntamiento de Jerez, Susana Sánchez, el delegado de Deportes, José Ángel Aparicio, el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso Bordalán, y Susana Padilla, de la Federación. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

Los Claustros de Santo Domingo de Jerez de la Frontera (Cádiz) acogerán el próximo 2 de septiembre las I Jornadas de Formación 'Mujer y Motor Siente Motor en Femenino', cuyo principal objetivo es visibilizar el papel de la mujer en el automovilismo y en el deporte en general.

La jornada han sido presentadas por la teniente de alcaldesa de Igualdad del Ayuntamiento de Jerez, Susana Sánchez, el delegado de Deportes, José Ángel Aparicio, el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso Bordalán, y Susana Padilla, presidenta de la Comisión Mujer y Motor de la FAA, ha indicado en una nota el Ayuntamiento.

En horario de mañana y tarde este evento acogerá conferencias, mesas redondas y talleres con la presencia de mujeres piloto, ingenieras, periodistas y comisarias.

"Siendo Jerez la ciudad del motor había que destacar el papel tan importante que han jugado las mujeres en el desarrollo del motor, un mundo complicado donde si ya es difícil para los hombres aún lo es más para la mujer por ello es vital reconocer la valía y el esfuerzo que han aportado al desarrollo de este deporte", ha señalado la teniente de alcaldesa de Igualdad, Susana Sánchez.

Por su parte, el delegado de Deportes ha agradecido a la Federación de Automovilismo de Andalucía la organización de estas jornadas, señalando que las administraciones tienen que trabajar "por la igualdad efectiva" y que con este evento "estamos abriendo puertas también en el motor donde hay un techo de cristal que romper e ir a por más".

A través del programa, las jornadas buscan difundir el papel actual de la mujer en el automovilismo, abordar las principales barreras de acceso y desarrollo en la disciplina, conocer ejemplos de mujeres que han roto barreras, encontrar propuestas para la inclusión y la igualdad de oportunidades dentro de este deporte así como conocer experiencias personales y obstáculos que han enfrentado las mujeres piloto y copilotos.

Temas como el panorama del automovilismo para las mujeres, el papel de las mujeres como pilotos y la importancia de la figura del copiloto femenino, el trabajo en equipo y el futuro del automovilismo femenino en este ámbito, la ayuda y apoyo a las mujeres por parte de instituciones y de patrocinadores en el mundo del motor o establecer una reflexión sobre el futuro de la mujer en el automovilismo en Andalucía y la integración de políticas de igualdad dentro de la competición serán algunas de las materias que se abordarán en estas jornadas pioneras en el ámbito de Andalucía y España.

Tras la inauguración de las jornadas tendrá lugar la conferencia 'El camino de la mujer en el automovilismo: Retos y oportunidades', a cargo de Cristina Gutiérrez, piloto internacional de Rally Raid. A continuación, se celebrará una mesa redonda con el título de 'El papel de la mujer en el mundo del motor', con la presencia de Miriam Antelo, copiloto de rally Team Andalucía-RTA, Miriam Silva, comisaria técnica en el Dakar, Alicia Baena, docente en Ingeniería, Laura Martín, responsable de comunicación de la RFEDA, y María del Carmen Brome, presidenta de la Escudería Sur.

Posteriormente, tendrán lugar un taller interactivo así como dos ponencias a cargo de Susana Padilla, directora de Comunicación de la FAA, y de representantes del Circuito de Jerez sobre 'Mujer y Motor'.

La entrada al evento es libre y gratuita.