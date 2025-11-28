Jerez (Cádiz) aprueba definitivamente la subida de la tasa de basura, que entrará en vigor en enero de 2026

Fachada del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) - EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado de forma definitiva la actualización de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por los servicios de recogida, transporte y tratamiento de los residuos sólidos urbanos, que entrará en vigor el próximo mes de enero de 2026.

En una nota, el Ayuntamiento ha defendido que esta subida de la tasa de basura se hace en cumplimiento de la legislación del Gobierno de España que "obliga a los ayuntamientos a cubrir totalmente este servicio".

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha aseverado que esta subida "no la impone Europa" sino "el Gobierno de Pedro Sánchez", argumentando que "Europa recomienda reducir residuos, mejorar el reciclaje, avanzar hacia una economía circular pero en ningún punto exige que los ayuntamientos incrementen la factura a los ciudadanos", algo que "sí ha hecho el Gobierno de Sánchez aprobando un impuesto estatal sobre la basura que ha trasladado directamente a los ayuntamientos".

En esa línea ha criticado que "cuando se ha tratado de revertir esta medida, el PSOE se ha negado, en el Congreso y en el Senado", llevando a "todos" los ayuntamientos de España a "sufrir" esta medida "gobierne quien gobierne" porque Pedro Sánchez "decidió cargar este coste sobre los ayuntamientos y, por tanto, sobre los vecinos", apuntando además a "amenazas" de retirar ayudas si no se aplicaba esta tasa.

"Que nadie caiga en errores interesados, si esta tasa se incrementa no es porque aquí queramos, ni porque Europa nos obligue, es porque el Gobierno central ha decidido que sean los ciudadanos quienes paguen un impuesto injusto que él mismo ha creado y se ha reafirmado", ha manifestado en el pleno.

A este respecto, ha trasladado que los ayuntamientos "sólo podemos cumplir la ley y gestionar con responsabilidad", pero que "no podemos ocultar a la gente quién ha tomado la decisión ni quién es el responsable de que la basura vaya a costar más, que no es otro que Pedro Sánchez".

El Ayuntamiento ha señalado que la alcaldesa de Jerez, en su calidad también de presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la reunión que mantuvo este mes con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya denunció que la tasa de residuos "se ha convertido en un caos", siendo "discriminatoria para los ciudadanos" ya que, entre otras cuestiones, los ayuntamientos intervenidos no pueden compensar el impacto de esta tasa con otros tributos.

El Pleno también ha aprobado desestimar íntegramente las alegaciones presentadas por el Observatorio Ciudadano a dicha ordenanza debido a que, "en algunos de los casos", no se adecúan legalmente a las causas concretas de la modificación de la ordenanza o que son peticiones ya recogidas dentro del informe técnico del expediente o en la propia ordenanza.

En cuanto a la alegación de que no se le había facilitado el expediente, se ha desestimado porque como se ha indicado el expediente completo se expuso al público durante el periodo de alegaciones "tal y como marca la ley", tanto en el Boletín oficial de la provincia como en el Portal de Transparencia y en el Diario de Jerez, por lo que "pudieron tener acceso público a dicho expediente".

La principal novedad de esta tasa de basura es el sistema de gestión, ya que se separa el recibo del agua del recibo de basura, y se vincula a los valores catastrales, topando los recibos para minimizar su impacto, de esta manera un tercio de los contribuyentes pagarán igual o pagarán menos que hasta ahora, afectando más a las corporaciones. Todo lo que se recaude irá destinado a la mejora del servicio de recogida de residuos y la limpieza viaria.

"En Jerez tenemos la asignatura pendiente de mejorar el servicio y toda la recaudación irá destinada a mejorar la limpieza", ha señalado Espinar, quien ha anunciado que se creará un órgano de participación vecinal de seguimiento, compuesta por el Ayuntamiento, concesionaria y entidades vecinales de evaluarán las mejoras que se vayan poniendo en marcha.

De igual manera, se han establecido bonificaciones para familias numerosas, por situación económica desfavorecida, pensionistas y se añade una bonificación por la utilización del punto limpio.