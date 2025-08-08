Jerez (Cádiz) busca reforzar su imagen como "ciudad creativa" en colaboración con la asociación Jerez-Tombuctú

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en un encuentro con miembros de la Asociación Jerez-Tombuctú. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha mantenido un encuentro con miembros de la Asociación Jerez-Tombuctú, donde se ha establecido un compromiso para continuar trabajando de forma coordinada en la puesta en marcha de proyectos que "refuercen el protagonismo de Jerez como ciudad creativa y destino culturalmente activo".

En una nota, el Ayuntamiento ha asegurado que la alcaldesa ha valorado "muy positivamente" la trayectoria de esta asociación, destacando "su papel dinamizador dentro del ecosistema artístico local".

En ese sentido, el encuentro, al que han asistido José Gil, Francisco Benavent y Alicia Cortés representando a esta entidad, ha servido para abordar futuras líneas de colaboración en el marco del programa cultural de la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura en 2031.

La alcaldesa ha defendido que Jerez "tiene un enorme potencial en el ámbito de las artes gráficas" y que se cuenta con una tradición histórica "muy rica" a este respecto. Así, ha afirmado que "lo verdaderamente relevante es que hoy existe en la ciudad un grupo de artistas e ilustradores de primer nivel, con proyección internacional, que trabajan desde Jerez para grandes compañías del mundo del cómic y la animación".

Uno de los temas centrales del encuentro ha sido el análisis de la evolución de la primera edición de la Feria del Tebeo, Cómic, las Artes y Oficios Gráficos de Jerez, organizada por la Asociación Jerez-Tombuctú. El evento contó con la colaboración del Ayuntamiento, desarrollándose con el respaldo de la Fundación Caballero Bonald y el Museo Arqueológico de Jerez, entre otras instituciones.

La alcaldesa ha subrayado la importancia de seguir impulsando este tipo de iniciativas que "combinan creatividad, talento y participación ciudadana", y ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con el sector cultural local en línea con la estrategia de la candidatura Jerez 2031.